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Габулов останется на посту президента «Алании»

19:22
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Президент «Алании» Владимир Габулов сохранит свой пост. Ранее в СМИ появилась информация, что он может покинуть клуб после смены гендиректора.

— Была ситуация, но сейчас она разрешилась. Я продолжаю работу на своем посту, учредителям тоже сказал об этом. Работа идет на благо российского футбола, — цитирует ТАСС Габулова.

Бывший вратарь сборной России, бронзовый призер Евро-2008 и обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА стал президентом «Алании» летом 2019 года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии. Владикавказцы идут на втором месте в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7042527

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