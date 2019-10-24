Габулов останется на посту президента «Алании»

Президент «Алании» Владимир Габулов сохранит свой пост. Ранее в СМИ появилась информация, что он может покинуть клуб после смены гендиректора.

— Была ситуация, но сейчас она разрешилась. Я продолжаю работу на своем посту, учредителям тоже сказал об этом. Работа идет на благо российского футбола, — цитирует ТАСС Габулова.

Бывший вратарь сборной России, бронзовый призер Евро-2008 и обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА стал президентом «Алании» летом 2019 года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии. Владикавказцы идут на втором месте в группе «Юг» Олимп-ПФЛ.