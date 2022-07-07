Минспорт Забайкалья назвал причину прекращение финансирования футбольного клуба «Чита»

Министра спорта Забайкальского края Андрей Середкин сообщил, что правительство перестало финансировать единственный в регионе профессиональный футбольный клуб «Чита» из-за низких результатов.

«Решение это трудное, но вынужденное. По итогам прошлого сезона команда заняла предпоследнее, 20-е место во втором дивизионе ФНЛ, что вызывало справедливое недовольство болельщиков. Решение также продиктовано тем, что выделяемые лимиты недостаточны для функционирования профессионального футбольного клуба», — передает слова Середкина пресс-служба правительства.

При этом финансирование детского, юношеского и молодежного футбола в Забайкалье увеличится. Это удастся сделать за счет перенаправления средств. В частности, по словам Середкина, продолжит выступать молодежная команда «Чита-М», которую предполагается усилить перспективными воспитанники краевой школы футбола.

6 июля стало известно, что «Чита», выступавший во втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), снялся с участия в чемпионате из-за недостаточного финансирования.