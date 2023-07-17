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Сегодня, 13:58

Спортивный юрист Алексеев заявил, что клуб может оштрафовать отказавшегося ехать в Крым игрока

Алина Савинова
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Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев оценил возможность игроков отказаться от участия в официальных соревнованиях в Крыму.

«Здесь речь идет о трудовых отношениях между клубом и его работником, футболистом. В рамках этих отношений работодатель несет определенную ответственность за безопасность работников при выполнении ими трудовой функции. Но такого основания как риск какого-либо чрезвычайного происшествия на пути на работу или в процессе передвижения в рамках трудовой функции, законодательством не предусмотрено», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алексеева.

По его словам, клуб сможет применить санкции к футболисту, отказавшемуся ехать в Крым.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост. С утра движение по мосту было остановлено.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sportivnyy-yurist-alekseev-klub-mozhet-oshtrafovat-igroka-esli-on-otkazhetsya-ekhat-v-krym-
Футбол
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