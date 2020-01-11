Футболисты иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в чемпионате Олимп — ПФЛ (группа «Восток»), отказываются выходить на тренировки. Последний раз они получали заработную плату в июле 2019 года, сообщают «Вести Иркутск».

По словам генерального директора клуба Сергея Говорухина, спонсор не переводит средства в полном объеме, а чтобы закрыть долги по зарплатам и другие расходы, клубу не хватает 8 млн рублей.

По слова министра спорта Иркутской области Ильи Резника, решить проблему совместными силами постараются до конца января. С этого года финансировать «Зенит» будут и из бюджета Иркутской области.

После 12 матчей «Зенит» с 9 очками занимает в таблице Востока последнее, 6-е место.