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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Футболисты иркутского «Зенита» полгода не получают зарплату

11:20

Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в чемпионате Олимп — ПФЛ (группа «Восток»), отказываются выходить на тренировки. Последний раз они получали заработную плату в июле 2019 года, сообщают «Вести Иркутск».

По словам генерального директора клуба Сергея Говорухина, спонсор не переводит средства в полном объеме, а чтобы закрыть долги по зарплатам и другие расходы, клубу не хватает 8 млн рублей.

По слова министра спорта Иркутской области Ильи Резника, решить проблему совместными силами постараются до конца января. С этого года финансировать «Зенит» будут и из бюджета Иркутской области.

После 12 матчей «Зенит» с 9 очками занимает в таблице Востока последнее, 6-е место.

Дополнительная информация

https://vestiirk.ru/news/news_day/249588/

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