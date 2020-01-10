Экс-игрок сборной России Денис Попов вошел в штаб ростовского СКА

Бывший нападающий сборной России Денис Попов вошел в тренерский штаб СКА из Ростова-на-Дону, сообщает официальная группа ростовчан в соцсети «Вконтакте». Ранее 40-летний специалист возглавлял майкопскую «Дружбу», а также входил в тренерский штаб минского «Динамо».

— Очень рад стать частью клуба с такой богатой историей. Будучи футболистом, я много лет провел в ЦСКА, поэтому армейский клуб из Ростова близок мне по духу, — сказал Попов. — Сейчас СКА стремится к тому, чтобы вернуться на тот уровень, на котором команда находилась в лучшие времена — это амбициозная и интересная цель.

Считаю, что могу помочь команде: за плечами есть хороший тренерский опыт, отлично знаю зону «Юг». В данный момент в СКА молодой и перспективный главный тренер, хорошее руководство. Я знаком с генеральным директором Городничуком, много лет работал с Виктором Панченко. Думаю, у клуба есть все необходимое, чтобы успешно выполнять поставленные задачи. Буду стараться помочь команде всеми силами.

На должность администратора команды назначен экс-нападающий СКА Олег Санько. Денис Попов в качестве футболиста выступал за ряд российских клубов, включая «Черноморец» и ЦСКА, с которым он стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.