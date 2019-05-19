"Долгопрудный" разгромил "Коломну", "Велес" победил "Ленинградец"

"Долгопрудный" разгромил "Коломну" в 24-м туре группы "Запад" Олимп-ПФЛ. В других играх "Велес" одолел "Ленинградец" 2:0, а "Муром" взял верх над "Знаменем Труда",

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

24-й тур

"Велес" (Москва) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 2:0 (0:0)

Голы: Соловьев, 47 (1:0). Гаджимурадов, 77 (2:0).

"Долгопрудный" - "Коломна" - 4:0 (1:0)

Голы: Баженов, 37 (1:0). Ларионов, 54 (2:0). Рогов, 63 (3:0). Ярковой, 90+1 (4:0).

"Муром" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:3 (0:2)

Голы: Урхов, 3 (0:1). Гайдуков, 14 (0:2). Зимарев, 56 (1:2). Урхов, 83 (1:3).