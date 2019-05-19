"Долгопрудный" разгромил "Коломну", "Велес" победил "Ленинградец"

"Долгопрудный" разгромил "Коломну" в 24-м туре группы "Запад" Олимп-ПФЛ. В других играх "Велес" одолел "Ленинградец" 2:0, а "Муром" взял верх над "Знаменем Труда",
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Запад"
24-й тур
"Велес" (Москва) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 2:0 (0:0)
Голы: Соловьев, 47 (1:0). Гаджимурадов, 77 (2:0).
"Долгопрудный" - "Коломна" - 4:0 (1:0)
Голы: Баженов, 37 (1:0). Ларионов, 54 (2:0). Рогов, 63 (3:0). Ярковой, 90+1 (4:0).
"Муром" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:3 (0:2)
Голы: Урхов, 3 (0:1). Гайдуков, 14 (0:2). Зимарев, 56 (1:2). Урхов, 83 (1:3).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/
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