«Долгопрудный» победил «Родину». Баженов сделал дубль

В матче 17-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ группы «Запад» «Долгопрудный» на выезде победил «Родину» со счетом 2:1. Победу команде принес дубль нападающего Никиты Баженова.

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

17-й тур

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0)

Голы: Гасилин, 64 (1:0). Гасилин, 79 (2:0).

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

9 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Коломна» — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (1:0)

Гол: Бойцов, 37 — с пенальти.

Судья: Матвеев (Иваново).

9 ноября. Коломна. Стадион «Авангард».

«Родина» (Москва) — «Долгопрудный» — 1:2 (1:2)

Голы: Баженов, 28 (0:1). Баженов, 29 (0:2). Абдусаламов, 36 (1:2).

Судья: Буланов (Саранск).

9 ноября. Москва. Стадион «Янтарь».

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 0:0

Судья: Кудряшов (Вологда).

9 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

17-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (1:1)

Голы: Машуков, 6 (0:1). Магомедов, 12 (1:1). Гурциев, 76 (1:2).

Удаление: Бураев (Алания), 70.

Судья: Васильченко (Майкоп).

9 ноября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».