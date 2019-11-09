«Долгопрудный» победил «Родину». Баженов сделал дубль
В матче 17-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ группы «Запад» «Долгопрудный» на выезде победил «Родину» со счетом 2:1. Победу команде принес дубль нападающего Никиты Баженова.
Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»
17-й тур
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0)
Голы: Гасилин, 64 (1:0). Гасилин, 79 (2:0).
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
9 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Коломна» — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (1:0)
Гол: Бойцов, 37 — с пенальти.
Судья: Матвеев (Иваново).
9 ноября. Коломна. Стадион «Авангард».
«Родина» (Москва) — «Долгопрудный» — 1:2 (1:2)
Голы: Баженов, 28 (0:1). Баженов, 29 (0:2). Абдусаламов, 36 (1:2).
Судья: Буланов (Саранск).
9 ноября. Москва. Стадион «Янтарь».
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 0:0
Судья: Кудряшов (Вологда).
9 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
17-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (1:1)
Голы: Машуков, 6 (0:1). Магомедов, 12 (1:1). Гурциев, 76 (1:2).
Удаление: Бураев (Алания), 70.
Судья: Васильченко (Майкоп).
9 ноября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».