Бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что у защитника Иннокентия Самохвалова, который скончался сегодня во время пробежки у дома, были проблемы со здоровьем. Ранее появилась информация, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

— У Кеши были проблемы со здоровьем, он лечился, — сказал Клюев. — Проходил специальный курс, за этим внимательно наблюдали. Но в свое время дали разрешение продолжать. Он вылечился, повторюсь, за ним внимательно смотрели. Все допуски были, проблем не находили. Когда я работал, проблем не было, доктор внимательно следил. Запрет на тренировки ему никто не выписывал. Видимо, пропил курс таблеток.

Может, и должен был продолжать, я не знаю. Это к докторам. В наше время он в «молодежке» играл, уходил в «Текстильщик» из Иваново, потом вернулся. Мы знали, что были проблемы, но он следил за собой. Обследование два раза в год — постоянно на контроле. (Дмитрий Зимин)

Умер 22-летний защитник ФК «Казанка» Иннокентий Самохвалов