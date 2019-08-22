«Черноморец» работает в штатном режиме после возбуждения уголовного дела

«Черноморец» после возбуждения полицией уголовного дела по матчу новороссийцев с «Чайкой» работает в штатном режиме. МВД сегодня сообщило о более чем 20 обысках, связанных с расследованием обстоятельств матча. Игра состоялась в мае этого года. «Чайка», боровшаяся за выход в ФНЛ, победила со счетом 3:1.

По итогам внеочередного заседания КДК, прошедшего в 7 июня, был установлен факт сговора с целью повлиять на исход матча. По итогам расследования РФС КДК виновными назвал главного тренера и трех игроков «Черноморца» и гендиректора «Урожая». Всем им было запрещено осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

В ходе предварительного расследования МВД совместно с ФСБ в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске было проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд.

— Происходят обычные оперативные мероприятия, как мы понимаем, — цитирует ТАСС гендиректора «Черноморца» Владимира Бута. — Нам ничего не известно о том, на основании чего возбуждено дело, в адрес клуба со стороны следственных органов полиции никаких обращений не поступало, опросы сотрудников не проводились, нам никаких обвинений не предъявлялось. Мы работаем в обычном режиме, вчера мы выиграли матч с «Армавиром», команда готовится к следующей игре.