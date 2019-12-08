Болельщики «Алании» хотят добиться очной ставки Габулова с учредителем клуба Гуриевым

Сегодня на пресс-конференции президента «Алании» Владимира Габулова свое отношение к ситуации в клубе выразил Андрей Попов, руководитель фан-клуба «Аланские барсы».

— Восемь лет мы ждали момента, когда «Алания» будет добиваться успехов и идти на повышение. Все складывалось так, как и должно, — говорит Попов. — Четкая структура работы, классный подбор футболистов — с таким команда может играть и в ФНЛ. То, что сейчас происходит, — рабочие моменты, и болельщик, наверное, не в праве вмешиваться в работу руководства. Но хочу сказать, что мы уже через такое проходили и знаем, с чего все начинается и чем заканчивается. Поэтому все болельщики «Алании», не только «Аланские барсы», хотим добиться очной ставки с Габуловым и Гуриевым. Надеюсь, тогда мы поймем, в чем причина разногласий, и переживем этот переломный момент. На настрое игроков, надеюсь, эта ситуация не скажется. Но в соцсетях они уже высказывались, что поддерживают Габулова и связывают с ним успехи «Алании». Надеюсь, руководство клуба придет к общему пониманию, а осенний результат мы все вместе закрепим в мае и добьемся выхода в ФНЛ.

Ранее Габулов рассказал о ситуации в клубе. По его словам, информацию о своем уходе из клуба он узнал из интернета.