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Баста стал владельцем ростовского СКА

10:05
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Известный музыкант Василий Вакуленко (Баста) стал владельцем ФК СКА Ростов-на-Дону. Об этом говорится в социальных сетях клуба, выступающего в первенстве Олимп — ПФЛ.

Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба.

— Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, — сказал Вакуленко. — Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcskarostov/status/1183994584902356993

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