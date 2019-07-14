Арбитр Жабченко начнет со второй лиги

40-летний Анатолий Жабченко, в недавнем прошлом арбитр украинской премьер-лиги и рефери ФИФА, начнет работу в России с матча второго дивизиона. Его назначили на игру первенства страны в группе "Юг" "Машук-КМВ" – "Дружба", которая пройдет 16 июля.

При этом Жабченко, представляющий теперь Краснодар, имеет право работать в чемпионате России. В конце июня исполком РФС включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч на таком уровне.

Последние два года Жабченко работал только на играх соревнований, проходивших в Крыму. Видимо, поэтому руководители судейского корпуса решили дать ему возможность набрать форму и начать с матчей низших дивизионов. (Александр Бобров)

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