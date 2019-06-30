Жабченко прошел сбор арбитров РПЛ в Новогорске

В подмосковном Новогорске завершился сбор судей премьер-лиги, в котором впервые участвовал 40-летний Анатолий Жабченко. Бывший украинский судья, родившийся в Симферополе, получил краснодарскую прописку и может работать на играх чемпионата России. Наравне с другими 18 рефери он включен исполкомом РФС в общий список арбитров РПЛ. (Александр Бобров)

Известный украинский арбитр будет судить в российской премьер-лиге

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