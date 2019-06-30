15:59 | Футбол — РПЛ

Жабченко прошел сбор арбитров РПЛ в Новогорске

Сергей Лапочкин, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Евгений Турбин, Виталий Мешков (второй ряд, слева направо). Василий Казарцев, Анатолий Жабченко, Михаил Вилков, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Владислав Безбородов (первый ряд, слева направо). Фото "СЭ"
Сергей Лапочкин, Сергей Иванов, Сергей Карасев, Евгений Турбин, Виталий Мешков (второй ряд, слева направо). Василий Казарцев, Анатолий Жабченко, Михаил Вилков, Алексей Еськов, Кирилл Левников, Владислав Безбородов (первый ряд, слева направо). Фото "СЭ"
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В подмосковном Новогорске завершился сбор судей премьер-лиги, в котором впервые участвовал 40-летний Анатолий Жабченко. Бывший украинский судья, родившийся в Симферополе, получил краснодарскую прописку и может работать на играх чемпионата России. Наравне с другими 18 рефери он включен исполкомом РФС в общий список арбитров РПЛ. (Александр Бобров)

Известный украинский арбитр будет судить в российской премьер-лиге

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