«Арарат» разгромил «Квант»
В матче 17-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ «Квант» принимал «Арарат». Гости одержали крупную победу со счетом 5:2.
Олимп — ПФЛ. Группа «Центр»
17-й тур
«Квант» (Обнинск) — «Арарат» (Москва) — 2:5 (1:3)
Голы: Грузнов, 11 (0:1). Ахмаев, 16 (0:2). Житников, 24 (1:2). Грузнов, 42 (1:3). Грузнов, 64 (1:4). Захаров, 70 (2:4). Карамышев, 88 (2:5).
Судья: Карпов (Петрозаводск).
9 ноября. Обнинск. Стадион «Труд».
«Металлург» (Липецк) — «Рязань» — 3:0 (1:0)
Голы: Архипов, 31 (1:0). Чернышов, 55 (2:0). Мохов, 84 (3:0).
Судья: Тихонов (Химки).
9 ноября. Липецк. Стадион «Металлург».
«Калуга» — «Химки-М» (Химки) — 1:2 (0:0)
Голы: Суханов, 69 (1:0). Прошкин, 76 — с пенальти (1:1). Массуренко, 84 (1:2).
Судья: Смолин (Великий Устюг).
9 ноября. Калуга. Стадион «Спутник».
«Салют» (Белгород) — «Строгино» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Агеев, 24.
Судья: Кузнецов (Иваново).
9 ноября. Белгород. Стадион «Энергомаш».
«Сатурн» (Раменское) — «Сокол» (Саратов) — 0:2 (0:1)
Голы: Романенко, 33 (0:1). Молодцов, 60 (0:2).
Судья: Костевич (Рыльск).
9 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн».
«Динамо» (Брянск) — «Химик» (Новомосковск) — 1:1 (1:0)
Голы: Сорокин, 18 (1:0). Кучиев, 67 (1:1).
Судья: Исаев (Великие Луки).
9 ноября. Брянск. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/center/