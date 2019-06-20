"Анжи" уверен в получении лицензии для выступлений в ПФЛ

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов не сомневается в том, что команда сможет выступить в Олимп-ПФЛ и получит для этого необходимую лицензию.

- Нам сказали предоставить бумаги, которые на сегодняшний день уже собраны, но я не смог их принести на заседание. С вероятностью 99 процентов мы получим лицензию, - цитирует ТАСС Агарагимова. - В РФС хорошо оценили проделанную "Анжи" работу, финансовые гарантии и многие документы были предоставлены.

Мы понимаем, что РФС пошел на такой шаг, чтобы мы продолжали играть и не забывали гасить долги перед футболистами. В противном случае мы бы объявили себя банкротами, и все задолженности просто повисли бы в воздухе. Мы сделали все, чтобы сохранить историю "Анжи". Дальше мы будем планомерно гасить задолженности и выступать во втором дивизионе после того, как 26-го числа официально объявят о том, что мы будем выступать, - добавил он.

Напомним, "Анжи" занял предпоследнее место в премьер-лиге-2018/19. Клуб не прошел лицензирование для участия в первом дивизионе.

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