"Анжи" получил лицензию РФС на выступление в Олимп-ПФЛ в сезоне-2019/20. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

- Да, "Анжи" получил лицензию на выступление в ПФЛ, но с определенными условиями, - цитирует Летина ТАСС. - Не сказать, что все у клуба в порядке, но есть лицензия и возможность продолжить свое существование при решении определенных обязательств.

В прошлом сезоне "Анжи" вылетел из премьер-лиги. Позднее клуб не прошел лицензирование на выступление в ФНЛ.