"Анжи" на последних минутах упустил победу над "Спартаком" из Нальчика

"Анжи" сыграл вничью со "Спартаком" в первом туре Олимп-ПФЛ -1:1. В составе махачкалинцев отличился Джамбулат Абдулкадыров, за клуб из Нальчика забил Кантемир Бацев.
В следующем туре "Спартак" сыграет с "Аланией". "Анжи" - с "Интером".
По итогам прошлого сезона "Анжи" покинул премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.
Олимп - ПФЛ
Группа "Юг"
1-й тур
"Спартак" (Нальчик) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1 (0:0)
Голы: Абдулкадыров, 51 (0:1). Бацев, 90+5 - с пенальти (1:1).
Судья: Ермаков (Краснодар).
16 июля. Нальчик. Стадион "Спартак".
"Алания" (Владикавказ) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:0)
Гол: Богатырев, 64.
Судья: Чистяков (Азов).
16 июля. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".
"Волгарь" (Астрахань) - "Урожай" (Краснодар) - 2:0 (0:0)
Голы: Зенин, 63 (1:0). Пугачев, 81 (2:0).
Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).
16 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".
"Краснодар-3" (Краснодар) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:1 (1:1)
Голы: Апеков, 8 - с пенальти (1:0). Седых, 26 (1:1).
Судья: Соколов (Воронеж).
16 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:0)
Гол: Кадимов, 50.
Судья: Жабченко (Краснодар).
16 июля. Пятигорск. Стадион "Центральный".
"Черноморец" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)
Гол: Федоров, 35.
Предупреждение: Станкевич, 48.
Удаления: Матюшенко (Черноморец Н), 87. Станкевич (СКА), 89.
Судья: Иванников (Ставрополь).
16 июля. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".
"Динамо" (Ставрополь) - "Интер Ч" (Черкесск) - 3:0 (1:0)
Голы: Глушков, 27 (1:0). Григорян, 90 (2:0). Бабенко, 90+4 (3:0).
Судья: Дорошенко (Краснодар).
16 июля. Ставрополь. Стадион "Динамо".
"Махачкала" - "Спартак Вл" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)
Гол: Темуков, 82.
Удаление: Бадоев (Спартак Вл), 80.
Судья: Зубов (Азов).
16 июля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".