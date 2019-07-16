"Анжи" на последних минутах упустил победу над "Спартаком" из Нальчика

"Анжи" сыграл вничью со "Спартаком" в первом туре Олимп-ПФЛ -1:1. В составе махачкалинцев отличился Джамбулат Абдулкадыров, за клуб из Нальчика забил Кантемир Бацев.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Аланией". "Анжи" - с "Интером".

По итогам прошлого сезона "Анжи" покинул премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

1-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1 (0:0)

Голы: Абдулкадыров, 51 (0:1). Бацев, 90+5 - с пенальти (1:1).

Судья: Ермаков (Краснодар).

16 июля. Нальчик. Стадион "Спартак".

"Алания" (Владикавказ) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 0:1 (0:0)

Гол: Богатырев, 64.

Судья: Чистяков (Азов).

16 июля. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Волгарь" (Астрахань) - "Урожай" (Краснодар) - 2:0 (0:0)

Голы: Зенин, 63 (1:0). Пугачев, 81 (2:0).

Судья: Шамара (Ростов-на-Дону).

16 июля. Астрахань. Стадион "Центральный".

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:1 (1:1)

Голы: Апеков, 8 - с пенальти (1:0). Седых, 26 (1:1).

Судья: Соколов (Воронеж).

16 июля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Дружба" (Майкоп) - 0:1 (0:0)

Гол: Кадимов, 50.

Судья: Жабченко (Краснодар).

16 июля. Пятигорск. Стадион "Центральный".

"Черноморец" (Новороссийск) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 0:1 (0:1)

Гол: Федоров, 35.

Предупреждение: Станкевич, 48.

Удаления: Матюшенко (Черноморец Н), 87. Станкевич (СКА), 89.

Судья: Иванников (Ставрополь).

16 июля. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Динамо" (Ставрополь) - "Интер Ч" (Черкесск) - 3:0 (1:0)

Голы: Глушков, 27 (1:0). Григорян, 90 (2:0). Бабенко, 90+4 (3:0).

Судья: Дорошенко (Краснодар).

16 июля. Ставрополь. Стадион "Динамо".

"Махачкала" - "Спартак Вл" (Владикавказ) - 1:0 (0:0)

Гол: Темуков, 82.

Удаление: Бадоев (Спартак Вл), 80.

Судья: Зубов (Азов).

16 июля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".