«Алания» победила «Биолог-Новокубанск» в матче ПФЛ

В матче 14-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ в группе «Юг» «Алания» победила «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:1. Команда из Владикавказа набрала 31 очко и идет на второй строчке в турнирной таблице.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

14-й тур

«Спартак» (Нальчик) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)

Гол: Федотов, 7.

Нереализованный пенальти: Апшацев (Спартак), 35 (вратарь)

Судья: Дорошенко (Краснодар).

19 октября. Нальчик. Стадион «Спартак».

«Алания» (Владикавказ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:1 (0:0)

Голы: Хадарцев, 52 (1:0). Хадарцев, 67 (2:0). Машуков, 79 (3:0). Касьянов, 81 (3:1).

Судья: Зубов (Азов).

19 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Дружба» (Майкоп) — 4:2 (1:1)

Голы: Манелов, 11 (1:0). Ахмедханов, 39 (1:1). Гиоев, 53 (2:1). Кадимов, 69 (2:2). Губжоков, 79 (3:2). Берснев, 88 (4:2).

Судья: Иванников (Ставрополь).

19 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Интер» (Черкесск) — 0:0

Судья: Васильченко (Майкоп).

19 октября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Черноморец» (Новороссийск) — «Урожай» (Краснодар) — 4:0 (4:0)

Голы: Гаранжа, 31 (1:0). Чабанов, 35 (2:0). Матюшенко, 41 (3:0). Волков, 42 (4:0).

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

19 октября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».

28-й тур

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (0:0)

Голы: Магомедов, 72 (1:0). Магомедов, 74 (2:0).

Судья: Жабченко (Краснодар).

19 октября. Махачкала. Стадион «Динамо».