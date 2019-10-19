«Алания» победила «Биолог-Новокубанск» в матче ПФЛ
В матче 14-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ в группе «Юг» «Алания» победила «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:1. Команда из Владикавказа набрала 31 очко и идет на второй строчке в турнирной таблице.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
14-й тур
«Спартак» (Нальчик) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)
Гол: Федотов, 7.
Нереализованный пенальти: Апшацев (Спартак), 35 (вратарь)
Судья: Дорошенко (Краснодар).
19 октября. Нальчик. Стадион «Спартак».
«Алания» (Владикавказ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:1 (0:0)
Голы: Хадарцев, 52 (1:0). Хадарцев, 67 (2:0). Машуков, 79 (3:0). Касьянов, 81 (3:1).
Судья: Зубов (Азов).
19 октября. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
«Краснодар-3» (Краснодар) — «Дружба» (Майкоп) — 4:2 (1:1)
Голы: Манелов, 11 (1:0). Ахмедханов, 39 (1:1). Гиоев, 53 (2:1). Кадимов, 69 (2:2). Губжоков, 79 (3:2). Берснев, 88 (4:2).
Судья: Иванников (Ставрополь).
19 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Интер» (Черкесск) — 0:0
Судья: Васильченко (Майкоп).
19 октября. Пятигорск. Стадион «Центральный».
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урожай» (Краснодар) — 4:0 (4:0)
Голы: Гаранжа, 31 (1:0). Чабанов, 35 (2:0). Матюшенко, 41 (3:0). Волков, 42 (4:0).
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
19 октября. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».
28-й тур
«Легион Динамо» (Махачкала) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (0:0)
Голы: Магомедов, 72 (1:0). Магомедов, 74 (2:0).
Судья: Жабченко (Краснодар).
19 октября. Махачкала. Стадион «Динамо».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/?from=header-main-menu