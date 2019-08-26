«Акрон» и КАМАЗ забили 8 голов на двоих
20:08
«Акрон» и КАМАЗ сыграли вничью в матче 6-го тура второго дивизиона со счетом 4:4.
Олимп — ПФЛ
Группа «Урал-Приволжье»
6-й тур
«Акрон» (Тольятти) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 4:4 (1:3)
Голы: Караев, 7 (0:1). Чушъялов, 18 (0:2). Титов, 21 (1:2). Черный, 42 (1:3). Герюгов, 57 (2:3). Гаглоев, 61 — с пенальти (2:4). Малаховский, 68 (3:4). Вахтеев, 82 (4:4).
Судья: Тихонов (Химки).
26 августа. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/
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