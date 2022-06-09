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Сегодня, 18:53

79 футбольных клубов получили лицензию для выступления в ФНЛ-2

Анна Горшкова
Корреспондент
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Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона и апелляционный комитет выдали лицензии 79 футбольным клубам на сезон-2022/23.

В список вошли 11 клубов, которые также имеют лицензию РФС II: «Ротор», «Металлург», КАМАЗ, «Текстильщик», «СКА Ростов-на-Дону», «Ленинградец», «Амкар-Пермь», «Сокол», «Новосибирск», «Футбол-Хоккей», «Чайка».

Также 43 клуба, участвовавшие в ФНЛ-2 в прошлом сезоне и 15 вторых и молодежных команд клубов, в том числе и «Локомотив-Казанка». Ранее сообщалось, что «Локомотив» принял решение закрыть проект «Казанка».

Также лицензию получили 10 новых клубов: «Балашиха», «Динамо-Вологда», «Космос», «Сахалинец», «Спартак», «Электрон», «Ядро», «Зоркий-Красногорск», «СШОР № 1».

Источник: https://www.rfs.ru/news/216088
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