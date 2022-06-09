В отношении еще одного экс-менеджера «Чертаново» возбуждено уголовное дело

По информации «СЭ», Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора футбольной школы «Чертаново» Дмитрия Поляцкина по 159 статье УК (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Сейчас проходят следственный действия в том числе и по месту жительства (обыск).

До последнего момента Поляцкин работал заместителем спортивного директора РФС, но был уволен после служебной проверки. Она началась из-за публикации на matchtv.ru. Журналисты нашли документ, из которых стало известно, что бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин и его заместитель Дмитрий Поляцкин заключили договор с футбольным агентом Павлом Андреевым. В соответствии с документом агент должен был выплатить Поляцкину и Ларину 10 миллионов рублей. А они должны были информировать его о наиболее перспективных воспитанниках академии. Агенту позволяли присутствовать на тренировках школы, а также рекомендовать игрокам академии заключать договоры с Андреевым.

В марте этого года президент РФС Дюков заявил, что департамент по защите игры завершил свое расследование в отношении Поляцкина. Были выявлены признаки нарушения регламентов, материалы направлены в дисциплинарные комитеты РФС.

После этого никаких новостей о Поляцкине не было, но после последней конференции РФС в конце мая генеральный секретарь РФС Алаев заявил, что по итогам служебной проверки с Поляцкиным был расторгнут контракт.