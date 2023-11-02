Проклятие «Спартака». Поля, судьи, ноги — все против Абаскаля. Мнение Егорова

Обозреватель «СЭ» считает, что красно-белые находятся в шаге от того, чтобы провалить этот сезон.

В Воронеже «Спартак» винил в поражении чужое поле. Или болото. Или огород. Как хотите. Жаловался Абаскаль. Выступал Умяров. Негодовал в подтрибунке и Зиньковский, находясь рядом с футболистом «Факела» Квеквескири.

— Поле идеальное! — шутил Квеквескири. Зиньковскому было не до шуток.

— Для них-то, конечно, идеальное, — сказал журналистам Антон.

— А почему для них? — услышал и возмутился игрок хозяев. — Мы в таких же условиях здесь даже не тренируемся.

— Так вы ж в футбол особо не играете, — уколол Зиньковский.

— Так счет 2:0. Вот и все! — ответил Квеквискири. И он прав. В тот день «Факел» и победил, и в сам футбол играл лучше.

Но разбитое поле давало «Спартаку» возможность отмазаться. Как профессионально — в комментариях футболистов и тренера. Так и медийно — в выступлениях близких к клубу журналистов и блогеров. Карта «плохой газон при хорошей игре» какое-то время разыгрывалась идеально.

Но потом настал домашний матч с «Краснодаром». При счете 2:3 случился пенальти Соболева — кстати, после гениальной передачи того же Зиньковского. И вроде бы гол тоже состоялся. Но повтор показал: вовсе не на воронежском, а на прекрасном газоне «Открытие Банк Арены» у Соболева поехала опорная левая нога, при ударе правой зацепив мяч.

Александр Соболев бьет пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ВАР двойное касание каким-то образом разглядел, взятие ворот отменили, свободный удар в сторону ворот «Спартака» назначили, и пусть встреча в турнирном плане ничего не решала, но Абаскаль опять потерпел поражение. Одна победа в шести матчах — новый повод для Гильермо гордиться?

Помимо проклятия поля, забавен еще один факт. Изо всех сил Абаскаля спасал тот самый Соболев. Соболев, которого тренер убирал из состава за пропуск завтраков. Соболев, которого причислили к заговорщикам. Соболев, который психует и не общается с прессой. Так вот этот самый Соболев заработал два пенальти, отдал гениальный голевой пас на Умярова и должен был делать дубль, сводить игру к ничьей, прерывать неудачную серию, но... Дальше вы уже знаете.

Кстати, да, а что дальше? А вот дальше «Спартак» ждет «Локомотив». В случае неудачи претендент на чемпионство станет уже восьмым, но испанца все равно не уволят до паузы. Зачем рисковать и марать репутацию резкими движениями? А то, что сезон можно будет считать законченным, — не беда. Мало, что ли, таких было в новейшей истории? Одним больше, одним меньше — без разницы.

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