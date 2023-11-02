Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:00

Проклятие «Спартака». Поля, судьи, ноги — все против Абаскаля. Мнение Егорова

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» считает, что красно-белые находятся в шаге от того, чтобы провалить этот сезон.

В Воронеже «Спартак» винил в поражении чужое поле. Или болото. Или огород. Как хотите. Жаловался Абаскаль. Выступал Умяров. Негодовал в подтрибунке и Зиньковский, находясь рядом с футболистом «Факела» Квеквескири.

— Поле идеальное! — шутил Квеквескири. Зиньковскому было не до шуток.

— Для них-то, конечно, идеальное, — сказал журналистам Антон.

— А почему для них? — услышал и возмутился игрок хозяев. — Мы в таких же условиях здесь даже не тренируемся.

— Так вы ж в футбол особо не играете, — уколол Зиньковский.

— Так счет 2:0. Вот и все! — ответил Квеквискири. И он прав. В тот день «Факел» и победил, и в сам футбол играл лучше.

Александр Соболев (&laquo;Спартак&raquo;). Соболев сделал все для «Спартака» и Абаскаля. Но у красно-белых всего одна победа в шести матчах

Но разбитое поле давало «Спартаку» возможность отмазаться. Как профессионально — в комментариях футболистов и тренера. Так и медийно — в выступлениях близких к клубу журналистов и блогеров. Карта «плохой газон при хорошей игре» какое-то время разыгрывалась идеально.

Но потом настал домашний матч с «Краснодаром». При счете 2:3 случился пенальти Соболева — кстати, после гениальной передачи того же Зиньковского. И вроде бы гол тоже состоялся. Но повтор показал: вовсе не на воронежском, а на прекрасном газоне «Открытие Банк Арены» у Соболева поехала опорная левая нога, при ударе правой зацепив мяч.

Александр Соболев бьет пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ВАР двойное касание каким-то образом разглядел, взятие ворот отменили, свободный удар в сторону ворот «Спартака» назначили, и пусть встреча в турнирном плане ничего не решала, но Абаскаль опять потерпел поражение. Одна победа в шести матчах — новый повод для Гильермо гордиться?

Помимо проклятия поля, забавен еще один факт. Изо всех сил Абаскаля спасал тот самый Соболев. Соболев, которого тренер убирал из состава за пропуск завтраков. Соболев, которого причислили к заговорщикам. Соболев, который психует и не общается с прессой. Так вот этот самый Соболев заработал два пенальти, отдал гениальный голевой пас на Умярова и должен был делать дубль, сводить игру к ничьей, прерывать неудачную серию, но... Дальше вы уже знаете.

1&nbsp;ноября. Спартак&nbsp;&mdash; Краснодар&nbsp;&mdash; 2:3. Гильермо Абаскаль и&nbsp;Срджан Бабич. «Правила нужны, когда в них есть смысл». Абаскаль — об отмененном голе Соболева и поражении «Спартака»

Кстати, да, а что дальше? А вот дальше «Спартак» ждет «Локомотив». В случае неудачи претендент на чемпионство станет уже восьмым, но испанца все равно не уволят до паузы. Зачем рисковать и марать репутацию резкими движениями? А то, что сезон можно будет считать законченным, — не беда. Мало, что ли, таких было в новейшей истории? Одним больше, одним меньше — без разницы.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:3
Краснодар

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
85
162
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
«Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Мележиков — о «Спартаке»: «Из группы Кубка вышли уверенно, но важнее стабильность в чемпионате!»
ЦСКА — «Оренбург», игры «Динамо» и «Ростова». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Умяров прокомментировал момент с отмененным голом Соболева с пенальти
Бабич — о матче с «Факелом»: «Могу не согласиться с арбитром, но это не изменит моего удаления»
Зиньковский: «Групповую стадию «Спартак» прошел достойно»
«Правила нужны, когда в них есть смысл». Абаскаль — об отмененном голе Соболева и поражении «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Правила нужны, когда в них есть смысл». Абаскаль — об отмененном голе Соболева и поражении «Спартака»
Новости
RSS RSS
Все новости