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Сегодня, 20:40

ЦСКА избежал встреч со «Спартаком» и «Зенитом». Армейцы — первые в группе

ЦСКА обыграл «Оренбург» в Кубке России
Гоша Чернов
Корреспондент
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Игроки ЦСКА радуются голу в ворота «Оренбурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дубль Федора Чалова принес команде Владимира Федотова победу над «Оренбургом» в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Группа A
02 нояб, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Оренбург

Удобная позиция армейцев

На чемпионате мира и в Лиге чемпионов матчи заключительного тура группового этапа в одном квартете всегда начинаются одновременно. Это справедливо, ведь команды находятся в равных условиях. Но в FONBET Кубке России все иначе. Например, в группе А игры растянулись на два дня: в среду «Сочи» победил «Факел», а ЦСКА и «Оренбург» встречались друг с другом в четверг.

Владимир Федотов, Валерий Карпин, Марцел Личка. ЦСКА обыграл «Оренбург». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Армейцы от такой разбивки матчей только выиграли. Перед стартом тура они находились в сложной ситуации и рисковали вылететь в Путь регионов. Но накануне «Факел» уступил «Сочи», и ЦСКА автоматически гарантировал себе место в плей-офф Пути РПЛ.
Впрочем, игра с «Оренбургом» от этого не утратила интригу: красно-синим нужно было обязательно побеждать уральцев в основное время, чтобы занять первое место и избежать потенциальной встречи с «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом».

Сюрпризы от Федотова

Другой тренер, узнав о благоприятном для своей команды исходе встречи конкурентов, решит дать отдохнуть всем лидерам. Но Владимир Федотов поступил наоборот и сильно удивил выбором стартового состава: из резервистов с первых минут вышли только кубковый голкипер Тороп и центральный хавбек Кисляк, который тоже регулярно играет в младшем турнире. В остальном — основа. И это с учетом серьезных кадровых трудностей армейцев, а также недавней победы над «Краснодаром», вытянувшей массу сил и эмоций.

Давид Деограсия наверняка был шокирован, увидев заявку ЦСКА. Главный тренер «Оренбурга» как раз устроил мощную ротацию и дал время тем, кто недополучает его в чемпионате.

Событийный финиш первого тайма

В матче 1-го тура групповой стадии армейцы разгромили «Оренбург» в гостях со счетом 6:0. И сейчас разница в классе между составами команд намекала на что-то подобное. Но в футбол играют не на бумаге, поэтому все оказалось совсем не так.

В первые минуты матча хозяева заперли соперников на их половине поля, но оренбуржцы хорошо выбегали в контратаки и пару раз неплохо били в створ — Тороп справился с ударами Михайлова и Гюрлюка. Армейцы, конечно, тоже создавали моменты, но до 35-й минуты они были не столь опасны. А затем Файзуллаев заработал пенальти, Чалов его реализовал, и ЦСКА вышел вперед.

В этот момент промелькнула мысль, что ЦСКА уже не подпустит к себе «Оренбург», но гости в первой же атаке после возобновления игры сравняли счет. Все сделал Гюрлюк: турок получил мяч на своей половине, сохранил его, протащил к чужой штрафной и неотразимо выстрелил.
Но красно-синие прямо перед перерывом восстановили преимущество в счете: Мойзес вырезал шикарную диагональ, Келлвен перевел мяч на Заболотного, а Антон из неудобного положения поразил ворота Ходановича.

Ошибка Гойковича

Счет 2:1 по игре? Пожалуй. Хотя ЦСКА поражал продуктивностью: два удара в створ, два голевых момента — два гола. «Оренбург» даже вторым составом смотрелся бодро, много бил по воротам, но у гостей, в отличие от хозяев, наблюдались проблемы с реализацией.
А вот смелости команде Деограсии было не занимать: на отдельных отрезках игры уральцы не отдавали мяч московскому гранду, продолжали тревожить Торопа ударами со средней дистанции, хотя ощутимой угрозы они не несли.

Возможно, «Оренбург» и устроил бы финальный штурм, но ЦСКА вовремя забил и, к счастью для своих болельщиков, лишил их нервной концовки. Помогли потеря Гойковичем концентрации и неутомимость Файзуллаева: узбекский хавбек заставил боснийца ошибиться, отобрал мяч и ассистировал Чалову.

На эндшпиль сил у гостей не хватило, а ЦСКА спокойно довел дело до победы и все-таки взобрался на первое место в группе. Это означает, что красно-синие в первом раунде плей-офф Пути РПЛ избегут встречи с другими победителями квартетов — «Зенитом», «Спартаком» и «Локомотивом». А «Оренбург», напротив, обрек себя на пару матчей с кем-то из грандов.

Антон Заболотный
Федор Чалов
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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