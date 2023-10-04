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Сегодня, 20:42

Юран — о разгромном поражении от «Краснодара»: «Мне понравилась игра нашей команды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о поражении в матче против «Краснодара» (0:3) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мне понравилась игра нашей команды. Сегодня у нас в составе играли несколько человек из молодежки, и было приятно наблюдать, когда во втором тайме мы заставляли соперника даже время потягивать. Это дорогого стоит, когда наша молодежь погоняла «Краснодар» на его поле», — цитирует Юрана официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» с двумя очками занимает последнее место в группе D. Нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Пари НН»
Сергей Юран
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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