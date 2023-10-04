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Сегодня, 19:52

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Спартаком»: «3:0 — это хороший ответ за первое поражение»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (3:0).

— Мы очень довольны, хорошая игра с множеством моментов. Жалко, что несколько моментов не реализовали в первом тайме. Но в итоге дожали соперника, добившись своего. Конечно, для нас важно, с какого места мы выйдем. Формат Кубка подразумевает, что в верхней сетке клубы зарабатывают больше денег и играют больше матчей, к тому же есть вторая попытка. Для нас приятно, что получилась разгромная победа над «Спартаком». Нам было важно победить. 3:0 — это хороший ответ за первое поражение.

— Зазвонкин забил дебютный гол. Очередная будущая молодая звезда клуба?

— Мы очень рады. Это один из самых талантливых футболистов в своем возрасте. Поздравляем с дебютным голом в ворота «Спартака». Пожелаем ему удачи.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице своей группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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