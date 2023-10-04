Деограсия — о победе над «Сочи»: «Игра была примерно равна»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра была примерно равна. В итоге все решили небольшие детали, мелочи. Я очень, что мы смогли победить. Для нас важны все игры. Мы всегда стараемся выигрывать. Наша задача — это дальше побеждать. Сейчас у нас будет очень важная игра с «Балтикой» в РПЛ», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Оренбург» с 11 очками лидирует в группе A FONBET Кубка России перед последним туром. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира.