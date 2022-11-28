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Сегодня, 12:32

Сторожук заявил, что у него нет проблем с болельщиками «Краснодара»

Алина Савинова
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук заявил, что у него нет проблем с болельщиками команды.

«У меня с болельщиками «Краснодара» прекрасные отношения, взаимное уважение. Между нами нет никаких проблем», — приводит «РБ Спорт» слова Сторожука.

В концовке матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (4:1) болельщики «Краснодара» скандировали имя главного тренера своей команды.

Команда Сторожука заняла первое место в турнирной таблице группы А, набрав 13 очков в 6 матчах, и вышла в плей-офф Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-storozhuk-u-menya-net-problem-s-bolel-shhikami-krasnodara/
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ФК Краснодар
Александр Сторожук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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