Вера — о матче звезд: «Меня спрашивали, но на этом все»
Лукас Вера рассказал, приглашал ли кто-то футболистов «Оренбурга» на матч звезд Кубка России
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии «СЭ» рассказал, приглашал ли кто-то футболистов клуба на матч звезд Кубка России.
— Вас приглашали на матч звезд?
— Да, со мной связывались, меня спрашивали, но на этом все.
— Кому-то еще из «Оренбурга» предлагали участие?
— Я знаю пару игроков, которым предлагали, но на этом все закончилось.
Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.
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