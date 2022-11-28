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Сегодня, 12:05

Вера — о матче звезд: «Меня спрашивали, но на этом все»

Лукас Вера рассказал, приглашал ли кто-то футболистов «Оренбурга» на матч звезд Кубка России
Микеле Антонов
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии «СЭ» рассказал, приглашал ли кто-то футболистов клуба на матч звезд Кубка России.

— Вас приглашали на матч звезд?

— Да, со мной связывались, меня спрашивали, но на этом все.

— Кому-то еще из «Оренбурга» предлагали участие?

— Я знаю пару игроков, которым предлагали, но на этом все закончилось.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд клубов РПЛ и ФНЛ получили письма РФС со списком игроков и просьбой рассмотреть участие их футболистов в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России в начале декабря.

Кубок России
ФК Оренбург
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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