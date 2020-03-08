Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о состоянии команды после разгромного поражения в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России. Московский клуб уступил «Химкам» со счетом 1:5.

— Результат матча на Кубок надо пережить, — написал Игнашевич в Instagram. — Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре.

Это не безволие. Вообще, все претензии к футболиста бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Все что они делают на футбольном поле — тренерская установка. Если кто-то ее не соблюдает, садится на скамейку. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами красивой игрой.