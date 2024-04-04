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Сегодня, 14:36

«Спартак» обратился к фанатам после поражения «Зениту» в кубковом матче

Руслан Минаев
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Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» вчера на трибунах стадиона и у экранов», — говорится в сообщении красно-белых в Telegram-канале.

Ответная игра команд пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля. Начало — в 20.00 мск.

Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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