«Спартак» обратился к фанатам после поражения «Зениту» в кубковом матче

«Спартак» выступил с обращением к болельщикам после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» вчера на трибунах стадиона и у экранов», — говорится в сообщении красно-белых в Telegram-канале.

Ответная игра команд пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля. Начало — в 20.00 мск.

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