Гладилин раскритиковал полузащитника «Спартака» Зобнина после матча с «Зенитом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

После поражения в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:2) Зобнин в микст-зоне сказал: «Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Это очень важно. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами. Без обид питерским ребятам. Мы играем, мы в тонусе».

«В случае Зобнина, силу команды надо подтверждать не словами, а делом. «Зенит» уже пять лет подряд выигрывает чемпионат России, думаю, выиграет и шестой, это фаворит. Зобнин же с 2018 года не играет как следует, а болтать можно все, что угодно. Нужен результат, пусть он выйдет в ответной игре и покажет. На деле же из-под Зобнина забили гол, когда он вышел на замену. Говорить одно, а делать — другое», — цитирует Гладилина Legalbet.

Ответная игра полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге. Точная дата и время матча определится позднее.

В этом сезоне 30-летний Зобнин провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах и забил один гол.