Нгамале о поражении от «Акрона»: «Я бы не сказал, что это катастрофа»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал поражение от «Акрона» (0:0, пенальти 1:4) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Я бы не сказал, что катастрофа. Очень жаль, что так получилось. Мы сделали все возможное, — начал Нгамале. — У нас было очень много моментов, и мы их, к сожалению, не использовали. Сейчас остается только готовиться к следующему матчу.

— «Динамо» попало в кризис, пошли неудачи, хотя вроде бы недавно победили «Зенит»...

— К сожалению, такое происходит. Это футбол. С «Зенитом» показали хорошую игру и выиграли. В чем-то повезло, наверное, тоже. Но в двух последних матчах, несмотря на то, что мы играли хорошо, у нас не получилось реализовать многочисленные моменты. Сейчас нельзя опускать голову. Сезон чемпионата еще не закончен. Нужно продолжать и готовиться к следующим матчам.

— Что вам сказал тренер?

— Он тоже разочарован и расстроен. Тем не менее, он сказал нам, чтобы мы не опускали головы, и что мы должны продолжать.