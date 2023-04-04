Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов резко ответил на вопрос в миксте-зоне после вылета бело-голубых из FONBET Кубка России.

Московская команда по пенальти проиграла «Акрону» в матче 1/2 финала Пути регионов. Сам форвард пропустил эту встречу из-за повреждения.

— Вы обещали Кубок...

— Тебе, что ли, обещал, клоун?

В прошлом году после поражения в финале Кубка от «Спартака» Смолов обратился к фанатам «Динамо» со следующими словами: «Парни, в следующем году выиграем, обещаю!».