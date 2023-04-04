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Сегодня, 22:32

Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов резко ответил на вопрос в миксте-зоне после вылета бело-голубых из FONBET Кубка России.

Московская команда по пенальти проиграла «Акрону» в матче 1/2 финала Пути регионов. Сам форвард пропустил эту встречу из-за повреждения.

— Вы обещали Кубок...

— Тебе, что ли, обещал, клоун?

В прошлом году после поражения в финале Кубка от «Спартака» Смолов обратился к фанатам «Динамо» со следующими словами: «Парни, в следующем году выиграем, обещаю!».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Акрон
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
25
9
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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