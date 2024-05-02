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Семак: «Рад успехам Игнашевича. «Балтика» демонстрирует интересную игру»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу «Балтики» над «Ростовом» (1:0) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Рад успехам Сергея Игнашевича. «Балтика» демонстрирует интересную игру, атакующий футбол. Команда заиграла по-другому. Рад, что это приносит результат», — сказал Семак.

«Балтика» сыграет в финале Пути регионов со «Спартаком», который 1 мая обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Кубок России
ФК Балтика
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