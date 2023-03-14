Мостовой заявил, что у него остались смутные чувства от нового формата FONBET Кубка России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказал мнение о новом формате FONBET Кубка России.

«После матча «Локомотив» — «Акрон» очень смутные чувства. С кем теперь «Локомотив» будет играть в кубке, ха-ха? Сейчас такой регламент, что, возможно, они снова будут играть в кубке. Это уже смешно. Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» меня смущает. Вот это чудо-кубок у нас», — приводит слова Мостового Sport24.

«Акрон» обыграл «Локомотив» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (по пен. 7:6).

С нынешнего сезона FONBET Кубок России проводится с применением системы double elimination, когда на стадии плей-офф команды из верхней сетки (Пути РПЛ) турнира могут продолжить борьбу в ее нижней части (Пути регионов) в случае неудачи в двухматчевом противостоянии на выбывание.

В решающем матче турнира встретятся победитель финала Пути РПЛ, а также сильнейшая команда из пары финалиста Пути регионов и команды, уступившей в финале Пути РПЛ.