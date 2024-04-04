Горшков: «Не думаю, что российские игроки «Спартака» сильнее зенитовских»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков сравнил качество российских футболистов в составе сине-бело-голубых и «Спартака».

«Не думаю, что спартаковские российские игроки лучше зенитовских. Тут вопрос в другом, российские футболисты «Зенита» не имеют игровой практики в основном составе. Возможно, поэтому такую параллель провести можно только в контексте того, что у петербуржцев нет необходимого игрового тонуса», — приводит Legalbet слова Горшкова.

3 апреля «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1). За сине-бело-голубых дублем отметился 18-летний бразилец Педро, у москвичей единственный гол на счету Манфреда Угальде. Ответная игра между командами пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.