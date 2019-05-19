Финал Олимп-Кубка России пройдет с использованием ВАР

Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) дал РФС разрешение использовать систему видеоассистента арбитра (ВАР) в финале Олимп-Кубка России. В решающем матче турнира сыграют "Локомотив" и "Урал", игра состоится 22 мая в Самаре. Ранее ВАР применялся в четырех полуфинальных играх Кубка.

- Заявка была подана в четверг, вчера пришел положительный ответ. При подготовке к финалу были сложности организационного характера, их нужно будет дорабатывать в течение ближайших дней, - цитирует ТАСС руководителя проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина.