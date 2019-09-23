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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Енисей» ожидает около 1,5 тысяч болельщиков «Зенита» на матч 1/16 Кубка России

15:16
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На матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» — «Зенит», который состоится в Красноярске, ожидается 1,5 тысячи болельщиков петербуржской команды, соообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Енисея».

Игра пройдет на стадионе «Центральный», который вмещает 15 тыс. человек, 25 сентября. Отмечается, что на данный момент продано 8400 билетов.

В прошлом сезоне красноярский клуб занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и покинул лигу. В текущем сезоне в первенстве Олимп ФНЛ он занимает последнее место.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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