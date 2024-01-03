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Сегодня, 18:42

Дюков сообщил, что решение об участии крымских клубов в Кубке России еще не принято

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах участия крымских клубов в FONBET Кубке России-2024/25.

«Пока вопрос по участию крымских клубов в следующем сезоне Кубка России остается открытым. Это должно быть в том числе и их решение», — цитирует Дюкова ТАСС.

В 2023 году крымские клубы «Рубин Ялта» и «Севастополь» впервые выступали во второй лиге чемпионата России. Оба клуба решили не участвовать в Кубке.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
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