Дюков сообщил, что решение об участии крымских клубов в Кубке России еще не принято
Президент РФС Александр Дюков высказался о перспективах участия крымских клубов в FONBET Кубке России-2024/25.
«Пока вопрос по участию крымских клубов в следующем сезоне Кубка России остается открытым. Это должно быть в том числе и их решение», — цитирует Дюкова ТАСС.
В 2023 году крымские клубы «Рубин Ялта» и «Севастополь» впервые выступали во второй лиге чемпионата России. Оба клуба решили не участвовать в Кубке.
Источник: ТАСС
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