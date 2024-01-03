В РФС высказались о месте проведения финала Кубка России в 2024 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал о месте проведения финала FONBET Кубка России в 2024 году.

«Будет решение исполкома, на котором определится место проведения финала Кубка. Есть очевидные ограничения — на этом стадионе должна работать система идентификации болельщиков. Потому в Волгограде и Саранске матч уже нельзя будет провести. Я считаю, что финал должен быть на большом стадионе, чтобы вместимость была от 40 тысяч зрителей. Хотим, чтобы финал в этом году стал для людей таким же праздником, как и в два предыдущих года», — сказал Митрофанов «СЭ».

В сезоне 22/23 финал Кубка России прошел в «Лужниках». В нем по пенальти ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 5:4).