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Сегодня, 16:52

Тюкавин назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием 2023 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в рамках национальной премии «Первая пятерка — 2023» ответил на вопрос о главных событиях прошедшего года.

«Хотел бы отметить матч с «Зенитом» в Кубке России. Когда мы выиграли, было фантастически. Впереди ответная игра с ними в марте, есть время, чтобы подготовиться», — сказал Тюкавин.

В 2023 году «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра между командами запланирована на 12 марта.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
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