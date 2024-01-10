Тюкавин назвал победу над «Зенитом» в Кубке России главным событием 2023 года
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в рамках национальной премии «Первая пятерка — 2023» ответил на вопрос о главных событиях прошедшего года.
«Хотел бы отметить матч с «Зенитом» в Кубке России. Когда мы выиграли, было фантастически. Впереди ответная игра с ними в марте, есть время, чтобы подготовиться», — сказал Тюкавин.
В 2023 году «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная игра между командами запланирована на 12 марта.
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