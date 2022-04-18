Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«Кубковые матчи индивидуальны, они отличаются от чемпионата. У каждого есть шансы. У «Спартака» есть шанс, чтобы выиграть и завоевать кубок. Чего я и желаю красно-белым в столетие. Для обеих команд это шанс побороться за трофей. Можно играть в чемпионате и где-то проигрывать, а в кубковых матчах настроиться и выиграть», — сказал Дасаев «СЭ».

Также Дасаев оценил игру Александра Максименко.

«Максименко на данный момент выглядит неплохо. Хотелось бы, чтобы он прогрессировал и хорошо играл. Проблемы с психологией? Я не могу сказать, что видел эти проблемы. Когда он был у меня, я его тренировал, психология у него была устойчивая», — добавил Дасаев.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.30 по московскому времени.