Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«В любом случае это кубковая игра, и у меня нет ожидания победы. ЦСКА посильнее в настоящий момент, а «Спартак» — это команда среднего класса. «Спартак» может иногда собраться, но надо сказать, что вот этот тур у ЦСКА такой удачный. У тренера ЦСКА поставленная игра, а у Ваноли нет», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пресняков также отметил, что «Спартак» — это команда настроения.

«Вот матч с «Рубином», который находится не в лучшей форме. Они играют с настроением. Чувствуется, что хотят. А вот у «Спартака» нет какой-то уверенности как у команды, которая явно сильнее и играет, как машина. Есть иногда какие-то радости, у «Динамо» выиграли, например. «Спартак» может выиграть у любой команды и проиграть тоже любой. Буду болеть за «Спартак», конечно», — добавил Пресняков-старший.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля.