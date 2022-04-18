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«Спартак» — это команда среднего класса. Нет ожидания победы». Пресняков-старший о дерби

Владимир Пресняков-старший сделал прогноз на кубковый матч ЦСКА — «Спартак»
Читать «СЭ» в
Владимир Пресняков.
Фото Татьяна Дорогутина

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между ЦСКА и «Спартаком».

«В любом случае это кубковая игра, и у меня нет ожидания победы. ЦСКА посильнее в настоящий момент, а «Спартак» — это команда среднего класса. «Спартак» может иногда собраться, но надо сказать, что вот этот тур у ЦСКА такой удачный. У тренера ЦСКА поставленная игра, а у Ваноли нет», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Пресняков также отметил, что «Спартак» — это команда настроения.

«Вот матч с «Рубином», который находится не в лучшей форме. Они играют с настроением. Чувствуется, что хотят. А вот у «Спартака» нет какой-то уверенности как у команды, которая явно сильнее и играет, как машина. Есть иногда какие-то радости, у «Динамо» выиграли, например. «Спартак» может выиграть у любой команды и проиграть тоже любой. Буду болеть за «Спартак», конечно», — добавил Пресняков-старший.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 20 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В своем последнем матче между «Спартаком» и ЦСКА победу одержали армейцы со счетом 2:0. Игра прошла 26 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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