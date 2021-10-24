Тактическое превью матча «Зенит» — «Спартак».

К воскресному матчу «Зенит» и «Спартак» подходят в похожем эмоциональном состоянии, но после разных по содержанию поражений. В матче с «Лестером» преобладали индивидуальные ошибки, которые не позволили красно-белым заработать очки. Качество игры разделилось между хорошей реализацией прессинга и переходов в атаку с провалом обороны в среднем блоке и уязвимостью против быстрых комбинаций.

В свою очередь, «Зенит» достойно начал игру с «Ювентусом», но после качественного старта откатился в низкий блок и оборонялся на подходах к своей штрафной. Гол за пять минут до конца точно подпортил настроение игроков, но гораздо сильнее его испортили усталость и истощение от постоянной игры без мяча.

Матч в воскресенье — возможность обеих команд реабилитироваться и обрести тонус, которого им не хватало в последних матчах.

Как «Спартак» подходит к игре

На осеннем отрезке Витория использует схему с тремя центральными защитниками: 3-4-2-1 или 3-4-1-2. Отличие лишь в деталях, когда на позицию атакующего полузащитника перемещается Промес или Бакаев, чтобы лучше подстроить прессинг под схему соперника. В остальном главные принципы игры без мяча сохраняются.

Травма Зобнина помогла приблизиться к балансу в паре опорных полузащитников. После Евро Роман допускал позиционные ошибки, не всегда давал нужный объем передвижений, из-за чего страдала компактность между линий. С Литвиновым опорная зона стала динамичнее. Он много перемещается по горизонтали и вертикали, читает открывания соперников при выходе из-под прессинга. В связке с ним и Зобнин, и Умяров допускают меньше пространства в центральной зоне. Пока рано говорить, что Руслан становится твердым игроком основы (покупка креативного полузащитника может все поменять), но прямо сейчас он причастен к тому, что Спартак обладает самой надежной обороной в лиге.

Последний тезис подтверждается статистикой. По ожидаемым пропущенным голам меньше «Спартака» не набрал никто — 6,4 xGA (для сравнения: у «Зенита» — 11,91). Также москвичи допускают меньше всех в лиге передач внутрь штрафной и внутрь опасных зон.

Вопросы есть только к подбору защитников и их нынешней форме. Принципы Руя Витории — высокая линия обороны с компактным блоком и офсайд-ловушкой. Игрокам необязательно высоко прессинговать или давить на игрока с мячом в чужой трети. Главное — не дать пройти среднюю треть поля, где после перехвата есть пространство для контратаки.

Самая главная проблема среди центральных защитников у Джикии. Он часто ломает линию офсайда, когда подсаживается под соперника (вероятно, из-за его опыта работы с Гаджи Гаджиевым). Таким образом, линия становится неорганизованной, у соперника появляется возможность открыться за спину. Это явное нарушение принципов Витории. При всех своих плюсах его ценность для нынешней системы нивелируется индивидуальными ошибками, которыми «Зенит» точно захочет воспользоваться. Вдобавок Георгий не всегда своевременно выдвигается на игрока с мячом, может излишне рисковать с выходом и допустить открывание по дуге себе за спину.

На этом фоне дисквалификация Жиго усложняет подготовку к матчу. Прямо сейчас это лучший центральный защитник «Спартака». Кофрие цепкий, хорошо ведет единоборства 1 в 1 (можно вспомнить дуэль против Эджуке), но не обладает высокой скоростью, что сильно проявляется при игре с высокой линией обороны.

Сильная сторона «Спартака» — в прессинге. Москвичи вторые в лиге по интенсивности давления на чужой половине поля (9,44 PPDA, выше только «Краснодар»). Прессинг используется в стартовом отрезке каждого тайма, а само давление на мяч сохраняется почти всегда (например, после потери, когда в зоне достаточно игроков).

Прессинг «Спартака».

Второй гол «Лестеру» хорошо демонстрирует навыки понимания игры без мяча. Все футболисты в зоне мяча вовремя включились в давление после потери, а опорные читали возможные передачи. В эпизоде выше Мозес прочитал пас и доиграл по прямому оппоненту, а на фланге получилась ситуация 5 в 4, из которой гостям не получилось выйти.

Прессинг и контрпрессинг помогают создать большинство моментов, так как проблемы с позиционной атакой остаются актуальными. В ростере «Спартака» просто не хватает игрока, который соединял бы в единое целое выход из обороны и доводку мяча в атакующую линию. У нынешних опорных полузащитников этих качеств в достаточном объеме нет, особенно на фоне спада у большинства атакующих игроков.

Возможные шансы против «Зенита» — в постоянных разворотах владения, которые будут растягивать питерцев. Так «Ювентус» получил голевой момент, когда блок «Зенита» устал перемещаться за мячом и дал много пространства в своей трети.

В чем сильные стороны Зенита

Трансферы бразильцев усилили и разнообразили атаку «Зенита». Вендел смог не только вписаться в систему Семака, но и стать ее ключевым звеном. Если Оздоев давал важный баланс в центре поля, то бразилец улучшил циркуляцию мяча и его продвижение в атакующую линию.

Нынешнюю силу «Зенита» можно выразить через статистику: лидеры по создаваемой опасности у ворот соперника (23 гола с 23,17 xG); по передачам в штрафную (141, у идущего вторым «Краснодара» — 114); вторые по создаваемым голевым моментам (33, у «Спартака» — 18). С отрывом «Зенит» лучший по продолжительности владений (10+ передач). С желанием чаще играть низом ушла зависимость от формы и кондиций Дзюбы. В нынешних 3-4-3 он не может выходить одновременно с Азмуном и используется только в подходящих сценариях игры.

При владении питерцы гораздо чаще проникают в пространство между линий через разрезающие передачи, а не через подбор. Создают перегруз 4—5 игроками. Здесь эффективен Клаудиньо: дает не только объем открываний, но может и сам проникать в глубокие зоны на ведении.

«Зенит» необязательно активно и высоко прессингует в РПЛ, но против «Спартака» этот ход может использовать. Защитники гостей испытывают проблемы при выходе из обороны под давлением — делают лишние касания, долго ищут варианты для продолжения.

Выход защитников «Спартака» из обороны под давлением.

Красно-белые могут много владеть мячом в своей и средней трети, но при этом не проникать в финальную из-за отсутствия идей, что часто приводит к невынужденным ошибкам.

Главной уязвимостью хозяев перед предстоящим матчем можно считать возможный выход Деяна Ловрена (Барриос, скорее всего, сыграет в опорной зоне). Хорватский защитник явно на спаде, допускает много индивидуальных ошибок, особенно при переходе в оборону.

Прямо сейчас «Зенит» из-за игры в Лиге чемпионов сильнее подвержен сменам стиля игры, что может быть неявной уязвимостью. В чемпионате питерцы проводят много времени с мячом и редко встречаются с тем давлением, которое оказывают в еврокубках. Это важный момент, так как команда должна постоянно перестраиваться под разный сценарий игры. Даже прессинг в Лиге чемпионов Семак использует дозированно, часто отказываясь от него полностью после 20-25 минут с сильным откатом в низкий блок.

Ожидания от игры

После сложных матчей в еврокубках очевидно, что «Зенит» вряд ли будет играть с высокой интенсивностью. Матч с «Ювентусом» получился хорошим по качеству (заслужили 0:0), но по содержанию возникли вопросы. Несмотря на неудачные результаты питерцев в последних матчах РПЛ, по игре они находятся выше своих оппонентов, в том числе и «Спартака».