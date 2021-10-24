Когда «Спартак» последний раз обыграл «Зенит» в Питере, капитаном красно-белых был... Дзюба

Обозреватель «СЭ» — перед матчем «Зенит» — «Спартак».

Зачем назначать арбитра, чье появление в этой игре — уже скандал?

Помните прогремевшую фразу Леонида Федуна о «дутом чемпионе», который «в Лиге чемпионов обязательно огребет, потому что там не будет судейской поддержки»? Эти слова наверняка запали в память всем, кто интересуется российским футболом, — да не все вспомнят, когда именно они были произнесены.

Подскажу — 19 июля 2020 года, после 1:2 «Спартака» на «Газпром Арене» в полуфинале Кубка России. Судил тот матч ростовчанин Сергей Иванов. Как и еще одну скандальную игру в Санкт-Петербурге между теми же соперниками — в 2016 году, когда при 3:2 в пользу «Зенита» проигнорировал явный фол Доменико Кришито на вторую желтую карточку и неизбежную в таком случае игру красно-белых в большинстве. «Зенит» победил — 4:2.

Никто не утверждает, что сейчас будет то же самое. Но у слишком многих людей соперничество «Зенита» и «Спартака» при судействе Иванова ассоциируется с вполне определенным сценарием, чтобы назначать этого рефери — вполне возможно, милейшего человека и хорошего профессионала — на встречу этих команд вновь.

Это связывают с тем, что новый человек, отвечающий за назначение судей в РПЛ, — португалец Витор Мелу Перейра, который заменил в роли руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи, — не в курсе российских футбольных реалий. Но должны же были найтись люди, которые подсказали бы ему контекст! А контекст важен всегда.

Получи это топовое назначение, допустим, безоговорочно лучший футбольный арбитр России Сергей Карасев, который на днях привлек всеобщее внимание еще и удачным появлением в программе Ивана Урганта, — едва ли у любого из двух клубов и их поклонников это вызвало бы недовольство и подозрения. Теперь же почву для скандала взрыхлили изначально. «Спартак» и все, кто с ним связаны, — уже в боевой стойке.

Нет, понятно, что надо думать об игре, а не заранее валить вину на судей. Но никогда не пойму, зачем заранее создавать условия для последнего. Зачем перед резонансным матчем заведомо выводить из себя болельщиков одного клуба. Может, на этот вопрос ответит глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц? Или после того, как он стал и. о. главы РПЛ, ему не до таких нюансов?

Дай бог, конечно, чтобы никаких скандалов не было и судейство Иванова было таким же блестящим, как новенькая пятирублевая монета. От всей души ему и всем этого желаю. А если нет? Тут ведь не надо рассматривать все линейно. Оно и в обратную сторону все может развернуться — хотя более реалистично это было бы, конечно, в Москве, а не в Питере. Движимый чувством вины перед «Спартаком» арбитр элементарно на уровне подсознания начал бы заглаживать вину перед красно-белыми.

Так или иначе, людям, которые производят назначения на такие матчи, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя делать так, чтобы арбитр подходил к игре в растрепанных чувствах. Даже если исключить версию чьего-то воздействия и, упаси боже, злого умысла — рефери нужно быть спокойным; никакой, снова говорю, контекст не должен его взвинчивать. Здесь же этого — с лихвой. И Иванова с тем давлением, которое на него уже обрушилось, в какой-то степени даже жалко — справится ли? Но еще более жалко болельщиков, которые вынуждены до игры обсуждать судейство, а не футбол.

Хотя и в кадровом, и в игровом плане есть о чем поговорить.

19 июля 2020 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Артем Дзюба, Сергей Иванов и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что надломилось в «Зените» после идеального старта?

«Зенит» проиграл три матча подряд — «Сочи», «Арсеналу» и «Ювентусу». Крайне редкая для нынешнего российского футбола история (кроме последнего). Можно было бы предположить, что питерцев после трех золотых медалей РПЛ подряд сейчас гораздо больше заботит Лига чемпионов, но для выхода из нее группа слишком сильна. Для чемпионата России же после начала игры на два фронта стало не хватать и мотивации, и потраченных в ЛЧ сил. Что, безусловно, проблема только самого «Зенита», особенно с учетом его скамейки по сравнению с другими российскими клубами.

Но все это — версия сколь стройная, столь, считаю, и неправильная.

Вспомните — начало чемпионата было для клуба из Петербурга гладким: три победы с общим счетом 10:5. После двух ничьих с «Локомотивом» и «Уфой» — еще четыре победы, причем тоже достаточно уверенные, 9:3 в совокупности. Семь побед при двух ничьих, нуле поражений и соотношении мячей «+11» — да сказка, а не начало чемпионата! И все уже заговорили о том, что, как и в прошлом году, к зиме вся интрига будет исчерпана.

Но потом что-то надломилось. И с Лигой чемпионов это напрямую увязывать неправильно, поскольку, например, после поражения от «Челси» и двойного перелета Лондон — Санкт-Петербург — Казань петербуржцы уверенно обыграли «Рубин» на выезде — 3:1. С другой стороны, тогда еще у команды могло быть больше сил, а вот после 4:0 у «Мальме» как раз и случилось первое поражение — от «Сочи».

Может, команда, разгромив шведов в ЛЧ, слишком поверила в себя — оттого и окатили ее сочинцы прохладной уже водичкой из Черного моря? А потом наступила пауза на сборные, когда наигрывать Семаку было некого. Но даже это звучит смешно как оправдание проигрыша «Арсеналу». И того, что ранее «Зениту» не было свойственно, — пропускать, едва забив. Тем более — в концовке.

У «Зенита» застопорилась атака. Одна из причин (и, возможно, главная) ясна — травма Азмуна, который только поправился и с «Ювентусом» вышел на замену. Все говорит за то, что против «Спартака» выйдет привычное для последних лет сочетание форвардов Дзюба — Азмун. И пусть в Лиге чемпионов у Артема пока с голами не складывается, на его домашней результативности это не сказывается. А к «Спартаку» его чувства не иссякают, и не сомневаюсь, что возможность опередить Олега Веретенникова и забить рекордный мяч в чемпионатах России именно красно-белым — стимул для Дзюбы более чем подходящий.

Еще схема с двумя форвардами будет логичной, поскольку довольно существенны потери в полузащите. Точно не выйдет на поле Кузяев, и при нынешней форме полузащитника «Зенита» и сборной это — серьезно. И тем более если не сыграют получившие травмы с «Ювентусом» Малком и Клаудиньо, светлые пятна в вообще-то блеклых атакующих действиях сине-бело-голубых против «Старой синьоры». В этом случае может появиться и Ерохин с его габаритами и голевым чутьем. А пара центральных полузащитников Барриос — Вендел, скорее всего, останется в прежнем виде. Как едва ли Семак поменяет Крицюка на Кержакова после не то чтобы железобетонно уверенной, но сравнительно безошибочной игры Станислава с «Ювентусом».

Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Есть ли жизнь без Жиго?

Выход и Дзюбы, и Азмуна, и Ерохина напрашивается еще и потому, что у «Спартака» огромная потеря в центре обороны, и в первую очередь как раз по игре в воздухе, — дисквалифицирован Жиго. Да, с «Лестером» он сыграл с грубыми ошибками, но уж на РПЛ-то мастерства француза хватит всегда (ну, почти). А «Зенит» с Дзюбой — команда отнюдь не бегущая, как «лисы», чтобы Самюэль выдергивался и не успевал.

Что творится в обороне «Спартака», когда отсутствует кто-либо из ведущей тройки — Джикия, Жиго и присоединившийся к ним недавно Кофрие (тоже, прямо скажем, не Бонуччи), — все прекрасно знают и видели. С трудом себе представляю, чтобы после такого провала с «Лестером», как у Рассказова, Николай получил шанс с «Зенитом». Сейчас в центре обороны в первую очередь нужны как раз габариты, а не скорость. Поэтому, мне кажется, лучший из имеющихся вариантов — это Кутепов. В конце концов, должно же хоть что-то остаться от основного игрока сборной — четвертьфиналиста ЧМ-2018? Пусть Илья рассматривает эту игру как последний шанс вернуться в большой футбол.

Провал спартаковской опорной зоны в матче с «Лестером» мало что означает против «Зенита» — уж больно разные стили у двух этих команд. Но как же красно-белым не хватает такого ярко выраженного «шестого номера», как Барриос! Насколько же ощущается нехватка человека, который умел бы выгрызать мячи и не давать дышать оппонентам в центральной зоне! И это уж точно вина не Руя Витории, а тех, кто ни ему, ни ранее Доменико Тедеско такого игрока не привез.

Зато с «Лестером», пусть и на замену, но вернулся после травмы Промес — и тут же отдал предголевой пас. Вот голландец сейчас «Спартаку» нужнее воздуха. Правда, его состояние вызывает вопросы, поскольку ранее заявлялось, что его выздоровление займет на пару недель больше. Через какую боль, на каких обезболивающих он играет — ведомо только ему самому. Но, зная характер Квинси, не сомневаюсь — он прыгнет выше головы, чтобы сыграть с «Зенитом».

Судя по игре с «лисами», набрал форму Соболев, забивавший до того и победный мяч «Ахмату». Первый гол в сезоне в той же встрече забил и Ларссон. Первый тайм очень прилично провел Бакаев. То есть в группе атаки наблюдается и конкуренция за место в стартовом составе — отсутствует теперь из основных игроков только Понсе.

Пожалуй, передняя линия — единственная сейчас в «Спартаке», за которую у Витории перед «Зенитом» не должна болеть голова. Тогда как в полузащите без Умярова — фактически безальтернативные Зобнин и Литвинов, сзади нет Жиго, а Максименко проводит очень посредственный сезон, и критика в его адрес резко возросла: больше ему не хотят списывать ошибки на молодость. Начинал-то играть в основе «Спартака» он еще при Массимо Каррере, а с тех пор прошла уже целая вечность.

Если Александр в таком матче набедокурит вновь, подозреваю, что принципиальное решение в спартаковских верхах о поиске нового основного голкипера будет принято окончательно — хотя и сейчас слухи на эту тему ходят самые разнообразные. Но суперматчем с «Зенитом» Максименко может оставить себе шанс.

6 мая 2012 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:3. Красная карточка Эменике. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

В десяти последних матчах в Питере «Спартак» набрал два очка с помощью нулевых ничьих

...Главное, чтобы все в игре на Крестовском острове решили именно они — Дзюба и Соболев (кстати, нас ждет очередной виток их конкуренции), Азмун и Промес, Крицюк и Максименко, Ракицкий и Джикия. А судья Иванов — просто квалифицированно им не мешал. Отсутствие скандала станет лучшим результатом матча с точки зрения его арбитража.

А «Спартаку» следует помнить прошлогодний декабрьский матч на Крестовском, когда еще туром ранее у команд было поровну очков, но после проигрыша в Сочи красно-белых в Питере просто разорвали — не столько по счету, сколько по тому, что творилось на поле. После этого все иллюзии, что спартаковцы могут составить петербуржцам конкуренцию в борьбе за золото, улетучились, а Тедеско к тому же объявил, что уедет после сезона.

Ну, этого-то Руй Витория точно не сделает. И не надо. Пусть строит свой футбол, который пока очень далек от совершенства, но уже способен рождать 3:2 в Неаполе, первый тайм с «Лестером» и суперконцовку с «Динамо». Вдруг и с «Зенитом» выйдет что-то подобное?

Хотя статистика и минимизирует такой вариант развития событий. Из последних десяти матчей этих команд в Санкт-Петербурге, включая прошлогодний кубковый, «Зенит» выиграл восемь раз при двух нулевых ничьих и разнице мячей 29:9. То есть в среднем зенитовцы забивают красно-белым почти по три мяча за домашнюю игру, пропуская лишь один!

Последний раз «Спартак» выигрывал 6 мая 2012 года — 3:2, когда на «Петровском» судья Казьменко (кстати, из того же Ростова, что и Иванов) за невинный жест удалил Эменике, еще футболист Семак с пенальти выводил вперед команду Лучано Спаллетти, за которую играли Аршавин, Кержаков, Зырянов и Денисов, победный мяч у команды Валерия Карпина забил на 89-й минуте Кариока, а капитаном красно-белых был... Дзюба, который и отдал бразильцу решающий голевой пас.

Кажется, это было в другой жизни.