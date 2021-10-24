Перед ключевым матчем осени у сине-бело-голубых есть кадровые проблемы, но они остаются фаворитами.

Повторение пройденного

История циклична. Почти год назад календарь тоже нарисовал «Зениту» две подряд домашние встречи со «Спартаком» и «Динамо», только порядок соперников был другим. Тогда к двум играм с московскими клубами чемпионы России подошли в ужасной форме: три поражения и две ничьих в шести матчах, последнее место в группе Лиги чемпионов и повсеместные требования уволить Сергея Семака.

Сейчас главному тренеру ничто не угрожает. В соцсетях я встречал недовольных игрой «Зенита» с «Ювентусом», но это единичные случаи. Другое дело, что результаты сейчас сопоставимы: к матчам со «Спартаком» и «Динамо» сине-бело-голубые подходят с багажом из трех поражений подряд. Игра у «Зенита» заметно лучше, чем прошлой осенью, но очки набирать надо. Раз петербуржцы уступили «Сочи» и «Арсеналу», то по логике могут проиграть и «Спартаку» с «Динамо». А следом — выезд в Турин к «Ювентусу». Проще говоря, команде Семака необходимо побеждать, чтобы не окунуться в кризис и пресечь возможные слухи об отставке тренера.

Шанс для красно-белых

Год назад «Зенит» в матчах с «Динамо» и «Спартаком» резко преобразился. Напомню, в обоих матчах невская команда победила 3:1, а игра с красно-белыми по содержанию была разгромной. Те шесть очков помогли чемпионам оторваться от конкурентов перед зимней паузой, а весной «Зенит» отпраздновал третье золото кряду.

Сейчас сине-бело-голубые тоже позволили конкурентам сравняться с собой по очкам, хотя у «Зенита» и есть игра в запасе — как раз со «Спартаком». И поражение не только лишит команду Семака единоличного лидерства, но и освежит шансы красно-белых на титул — до первого места у них будет всего три очка (или четыре, если «Сочи» победит «Локомотив» в гостях).

Фактор Дзюбы

«Зенит» остается фаворитом матча. Безусловно, «Спартак» намерен победить в Санкт-Петербурге впервые с 2012 года, но явных намеков на успех красно-белых не видно. Да, у хозяев серия поражений, но с игрой все в порядке. «Зенит» стал гибким, достаточно много создает, применяет разный футбол — и вертикальный, и короткий пас. Естественно, на гол будет нацелен Дзюба — для него матчи со «Спартаком» всегда принципиальны.

Правда, игру с «Ювентусом» Артем провалил. Его раскритиковали и в России, и в Италии. Дзюба почти не открывался и был съеден Де Лигтом с Бонуччи. Однако это совсем не значит, что на матч со «Спартаком» форвард «Зенита» останется в запасе. Конечно, такой вариант существует, но вряд ли Семак на это решится. В чемпионате России у Дзюбы мощная серия: пять голов в четырех последних матчах. И, конечно, будет символично, если Артем именно во встрече со «Спартаком» побьет рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России. Сейчас у обоих по 143 забитых мяча. «Главное, чтобы мы выиграли. Если удастся выйти на поле и забить, вообще будет прекрасно», — сказал нападающий в интервью для программки на матч.

Без Клаудиньо и Малкома?

Настрой на «Спартак» — серьезный. Проигрывать всем в команде надоело, тем более что в каждой из трех последних встреч «Зенит» мог зацепиться как минимум за ничью. Единственное, что тревожит болельщиков, — состояние Малкома и Клаудиньо. Оба не доиграли матч с «Ювентусом» из-за повреждений, и по каждому из них нет конкретной информации. Семак традиционно туманно говорит на тему травм: «Мы посмотрим, есть ли у Малкома повреждение, и если есть, то какое и сколько времени ему придется пропустить. По Клаудиньо ситуация получше, надеюсь, что все обойдется».

Тяжелых травм избежали оба бразильца. Малком уже даже опубликовал в Instagram, что начал процесс восстановления. Но участие их в игре под вопросом, и даже тренерский штаб не уверен в том, насколько они готовы. Очевидно, что повреждения есть, и спустя четыре дня лучше не рисковать здоровьем ключевых футболистов. С другой стороны, предстоит матч со «Спартаком», а не с аутсайдером, так что нужно обязательно их использовать — насколько это возможно. Скорее всего, вопрос об участии Малкома с Клаудиньо решится лишь за сутки до матча, а то и в воскресенье. Но даже в этой ситуации есть плюсы: бразильский вопрос мешает выстроить подготовку к матчу не только «Зениту», но и «Спартаку».

Вопрос схемы

Интересно и то, какую тактику выберет Семак. Опять же, многое зависит от состояния бразильцев. Им хорошо подходит схема 3-4-2-1, мы уже не раз видели этой осенью, насколько эффективны в такой расстановке Малком и Клаудиньо. Однако без них Семак может вернуться к 4-4-2 — и не надо будет решать, Азмуну или Дзюбе начинать матч в запасе.

Ясно только то, что «Зенит» будет действовать с позиции силы и не собирается отдавать мяч оппонентам. Очень многое в этой встрече будет зависеть от реализации, с которой у чемпионов России в последних матчах наблюдались трудности. Так или иначе, победа «Зениту» нужна сразу по нескольким причинам. Понятно, что битва со «Спартаком» — отдельный турнир, в котором всегда требуется победа. Но главное сейчас — перекрыть эмоции от последних неудач и вернуть команде уверенность в себе. Быть может, эффект от победы над «Спартаком» будет таким сильным, что удастся обыграть и «Динамо», и «Ювентус».