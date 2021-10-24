Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран подвел итоги первого круга в ФНЛ, обозначил проблему судейства и порассуждал о сегодняшнем матче «Зенит» — «Спартак».

«Оценка за первый круг — «хорошо»

— Довольны промежуточным шестым местом вашей команды в ФНЛ?

— Да, вполне. Мы находимся в верхней части турнирной таблицы. Не стоит забывать, что перед стартом сезона состав обновился на 75-80 процентов. Потребовалось время, чтобы сыграться. Думаю, коллеги-тренеры меня поймут: выстроить команду за первый круг очень непросто. Но, считаю, у нас в целом это получается. К парням у меня никаких претензий по их самоотдаче, желанию нет. Язык не поворачивается им что-то предъявить в этом отношении.

Они живут игрой, понимают, что представляют сейчас Хабаровский край. Это ценно. Да, были игры, где мы ошибались. Но на то есть и объективные причины. Создать новую команду — это не колесо в машине поменять и поехать дальше. Сказываются и дальние перелеты. Все по-разному их переносят. Тем не менее с учетом нашего бюджета и масштабной перестройки команды в межсезонье Хабаровск выглядит достойно в ФНЛ, в том числе и в матчах против более богатых клубов. По пятибалльной системе поставил бы нам четверку — «хорошо».

— Нужно ли укреплять состав?

— Для решения более серьезных задач, пожалуй, следует укрепить две-три позиции. Сейчас это уже становится очевидным. Но здесь опять же нужно понимать, что не все готовы играть в Хабаровске в силу отдаленности от центра. Кроме того, другие клубы могут предложить им условия получше. Но ничего страшного. Будем биться. Считаю, возможно, мы даже прыгнули сейчас чуть выше головы. Однако не собираемся на этом останавливаться. Я максималист!

— За первый круг Хабаровск забил всего 20 голов. На счету лидера ФНЛ «Оренбурга» — 41.

— Я уже заметил выше, что за три месяца полное взаимопонимание не отточишь. Где-то вмешиваются микротравмы, приходится варьировать состав. Считаю, у нас неплохая линия атаки. Были игры, когда не везло, мяч не шел в ворота. Согласен, что забиваем пока немного. Меня как бывшего форварда это не может не тревожить. Но надеюсь, что прибавим в этом компоненте за счет правильного анализа и работы. Все поправимо. Если еще усилим среднюю линию, тогда, думаю, изменим ситуацию.

«Надеюсь, судья извинится перед парнями»

— В последних пяти турах вы набрали всего четыре очка. Спад?

— Перелеты, безусловно, сказываются. Усталость у ребят накапливается. Все это не могло не сказаться к концу первого круга. Признаюсь, я предполагал, что, возможно, мы в октябре попадем в небольшую ямку. Согласитесь, ни одна команда не проводит сезон без спадов. Будем надеяться, что с начала второго круга мы выберемся. Что касается сравнения с «Оренбургом», который забил 41 мяч, то надо учитывать, что там-то команда уже сыграна, не первый сезон выходит в таком составе.

— По итогам первого круга вам скорректировали задачу на сезон?

— Перед началом сезона не было конкретной задачи, что мы должны обязательно выйти в премьер-лигу. Наша цель — добиваться положительного результата в каждом матче и находиться вверху турнирной таблицы. Пока так. Выход в премьер-лигу? По бюджету мы уступаем 7-8 командам ФНЛ. Нет, я точно не жалуюсь на финансирование клуба. Наоборот, хотел бы поблагодарить губернатора, который нас поддерживает. Он действительно переживает за «СКА-Хабаровск». Приходит на домашние матчи, перед выездными играми присылает сообщения с пожеланием удачи. Это очень ценно. Спасибо ему за такое внимание.

— Как вам судейство в ФНЛ? Недавно главный тренер «Алании» Спартак Гогниев не выдержал и выдал очень эмоциональный монолог на эту тему.

— Да, я смотрел. Спартак Гогниев там говорит, что его команде приходится много летать, ездить, а потом сталкиваться с таким... Но нам-то еще больше нужно летать (смеется).

Старался по ходу первого круга не комментировать судейство. Но то, что произошло сейчас...

— Вы про два пенальти в ваши ворота в матче с «Оренбургом»?

— Да. Арбитр совершил три ключевые ошибки! Это не только мои слова, но и оценка людей, которые оценивали его работу. Мне жаль своих парней! Они долго добирались, готовились, играли очень достойно, давали бой «Оренбургу». Но потом эти решения арбитра... Два пенальти в наши ворота и неназначенный 11-метровый в ворота «Оренбурга». Как так? Не многовато ли ошибок за 90 минут?

Мы потеряли очки. Из-за чего? Из-за действий одного человека? Очень грустно, печально и несправедливо... Нам уже никто ничего не вернет. Может быть, этот судья Рафаэль Шафеев из Волгограда найдет в себе силы извиниться перед парнями? После игры они два часа добирались до Москвы, а потом еще 8 часов до Хабаровска... Давайте все-таки уважать футболистов. Ну не должно быть таких грубейших судейских ошибок, влияющих на результат!

«Критика Дзюбы за игру с «Ювентусом»? Давайте по земле ходить. Против него не киприоты вышли»

— В завершение давайте о премьер-лиге. Ваши ожидания от матча «Зенит» — «Спартак»?

— Читал, что за «Зенит», видимо, не сыграют Малком и Клаудиньо. Тем не менее, думаю, у Сергея Семака довольно квалифицированная скамейка. Посмотрим. Обе команды хотят реабилитироваться за домашние поражения в еврокубках. При этом, на мой взгляд, «Зениту» откровенно не повезло в игре с «Ювентусом». Несчастный случай, пропустили в концовке. Обидно.

— Как вам тогда «Спартак» против «Лестера»?

— Красно-белые начали матч ударно. Выбрали правильную тактику. А после перерыва огорчили. Считаю, это ошибка Руя Витории. Он опоздал с перестроением игры. Англичане изменили свой футбол, а «Спартак» оказался к такому не готов. Четыре пропущенных гола на своем поле — это, безусловно, многовато.

— Ваш прогноз на российское класико?

— Жду интересного, бескомпромиссного матча. «Зенит» все-таки фаворит, играет дома. «Спартаку» придется сложно, да еще и без Жиго. Я, пожалуй, склоняюсь к победе питерцев.

— Дзюба продолжает оставаться самым обсуждаемым российским футболистом. Его критикуют и за отказ приезжать в сборную Карпина, и за невзрачную игру против «Ювентуса».

— Я этого не понимаю! Давайте уже оставим тему сборной. Артем, по-моему, все интеллигентно всем пояснил. Зачем это опять ворошить?

Говорят, что он слабо сыграл против «Ювентуса»? Давайте объективнее смотреть на вещи. Кто выходит в защите у туринцев? Одни из сильнейших футболистов в Европе, чемпионы континента. И вы считаете, что Дзюба должен обязательно забить в таком матче? «Зенит» же не с киприотами встречался или словенцами... Ребята, это «Ювентус»! Давайте опустимся немного на землю. Ты попробуй перехитри сильнейших защитников. Нужно уже оставить Дзюбу в покое. Он всем все доказал. Да, он не молодеет. Это естественный процесс. Но за что его критиковать? Почему чуть что — виноват Артем?

— Ни в чем не виноват?

— Он много здоровья отдал ради футбола. Дзюба точно не заслуживает такой критики. Давайте все-таки уважать труд и профессионализм футболиста. Его статистика говорит о многом.