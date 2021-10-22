«Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ
Олег Терехин — 2:0. Бело-голубые и по составу, и по игре намного сильнее «Химок». Поставлю на победу динамовцев.
Олег Жиляков — 2:0. «Динамо» показывает атакующий, хороший футбол. Пусть будет 2:0 в пользу хозяев.
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
Терехин — 1:2. «Нижний» дома хорошо играет, поэтому «Краснодару» будет тяжело. Забьют и те и другие — 2:1 в пользу «Краснодара».
Жиляков — 1:2. «Краснодар» по составу однозначно сильнее «Нижнего». Думаю, что гости выиграют в один мяч.
Терехин — 1:1. «Ростову» отступать некуда. Но я думаю, что будет ничья.
Жиляков — 1:1. После ухода Карпина «Ростов» пока так и не пришел в себя. «Арсенал» тоже не особо блещет, несмотря на победу в матче с «Зенитом». Мне кажется, будет ничья.
Терехин — 2:2. Хороший матч. Здесь тоже поставлю на ничью, но только на более результативную. Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому голов должно быть много.
Жиляков — 2:0. ЦСКА выглядит интереснее, к тому же играет у себя дома. Возможно, забьет у армейцев Чидера Эджуке, который набрал неплохую форму.
Терехин — 1:1. «Рубин» сейчас играет неважно: дома еще как-то набирает очки, а на выезде голы и уж тем более победы тяжеловато идут. Поэтому ничья.
Жиляков — 0:2. «Рубин» давно не выигрывал, но и соперники были в последних матчах достаточно сильные: «Зенит», «Динамо», «Локомотив». Пора команде Слуцкого побеждать.
Терехин — 1:0. Матч за шесть очков. Тот, кто проиграет, рискует застрять в зоне вылета. Поставлю на «Ахмат». Грозненцам нужны очки, они играют дома, команда давно не побеждала. Здесь они, думаю, положат на карту все.
Жиляков — 0:2. Тут поставил бы на победу «Урала» в гостях. Шалимов — грамотный тренер, он умеет ставить игру и знает, как нужно работать с командой.
Терехин — 2:0. Результат этого матча, как и любого другого дерби, предсказать тяжело. Команды могут сыграть по-разному. На бумаге фаворит — «Зенит». Поставлю на его победу.
Жиляков — 3:1. Хоть я и болею за «Спартак», но чувствую, что выиграет «Зенит». Питерцы будут максимально настроены на этот матч. Тем более что они проиграли две последние встречи в РПЛ. Пока «Спартак» не готов бороться на равных с «Зенитом».
Терехин — 2:1. Забьют обе команды, но победу одержит «Локомотив» — потому что играет дома.
Жиляков — 2:1. «Локомотив» после смены тренера должен заиграть по-другому. Все-таки при Николиче мне его игра не особо нравилась. Поставлю на победу железнодорожников.
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