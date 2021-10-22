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«Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
22 октября, 08:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ»

№ 8552, от 22.10.2021

Стычка Артема Дзюбы и Георгия Джикии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стычка Артема Дзюбы и Георгия Джикии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард «Динамо» Олег Терехин и музыкант Олег Жиляков.

«Динамо» — «Химки»

Олег Терехин — 2:0. Бело-голубые и по составу, и по игре намного сильнее «Химок». Поставлю на победу динамовцев.

Олег Жиляков — 2:0. «Динамо» показывает атакующий, хороший футбол. Пусть будет 2:0 в пользу хозяев.

Динамо — Химки

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

Терехин — 1:2. «Нижний» дома хорошо играет, поэтому «Краснодару» будет тяжело. Забьют и те и другие — 2:1 в пользу «Краснодара».

Жиляков — 1:2. «Краснодар» по составу однозначно сильнее «Нижнего». Думаю, что гости выиграют в один мяч.

Нижний Новгород — Краснодар

«Ростов» — «Арсенал»

Терехин — 1:1. «Ростову» отступать некуда. Но я думаю, что будет ничья.

Жиляков — 1:1. После ухода Карпина «Ростов» пока так и не пришел в себя. «Арсенал» тоже не особо блещет, несмотря на победу в матче с «Зенитом». Мне кажется, будет ничья.

Ростов — Арсенал Т

ЦСКА — «Крылья Советов»

Терехин — 2:2. Хороший матч. Здесь тоже поставлю на ничью, но только на более результативную. Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому голов должно быть много.

Жиляков — 2:0. ЦСКА выглядит интереснее, к тому же играет у себя дома. Возможно, забьет у армейцев Чидера Эджуке, который набрал неплохую форму.

ЦСКА — Крылья Советов

«Уфа» — «Рубин»

Терехин — 1:1. «Рубин» сейчас играет неважно: дома еще как-то набирает очки, а на выезде голы и уж тем более победы тяжеловато идут. Поэтому ничья.

Жиляков — 0:2. «Рубин» давно не выигрывал, но и соперники были в последних матчах достаточно сильные: «Зенит», «Динамо», «Локомотив». Пора команде Слуцкого побеждать.

Уфа — Рубин

«Ахмат» — «Урал»

Терехин — 1:0. Матч за шесть очков. Тот, кто проиграет, рискует застрять в зоне вылета. Поставлю на «Ахмат». Грозненцам нужны очки, они играют дома, команда давно не побеждала. Здесь они, думаю, положат на карту все.

Жиляков — 0:2. Тут поставил бы на победу «Урала» в гостях. Шалимов — грамотный тренер, он умеет ставить игру и знает, как нужно работать с командой.

Ахмат — Урал

«Зенит» — «Спартак»

Терехин — 2:0. Результат этого матча, как и любого другого дерби, предсказать тяжело. Команды могут сыграть по-разному. На бумаге фаворит — «Зенит». Поставлю на его победу.

Жиляков — 3:1. Хоть я и болею за «Спартак», но чувствую, что выиграет «Зенит». Питерцы будут максимально настроены на этот матч. Тем более что они проиграли две последние встречи в РПЛ. Пока «Спартак» не готов бороться на равных с «Зенитом».

Зенит — Спартак

«Локомотив» — «Сочи»

Терехин — 2:1. Забьют обе команды, но победу одержит «Локомотив» — потому что играет дома.

Жиляков — 2:1. «Локомотив» после смены тренера должен заиграть по-другому. Все-таки при Николиче мне его игра не особо нравилась. Поставлю на победу железнодорожников.

Локомотив — Сочи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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