Главным арбитром дерби двух столиц назначен 37-летний Сергей Иванов.

Сергей Иванов

Родился 5 июня 1984 года в Ростове-на-Дону.

Арбитр ФИФА с 2014 года, работал на играх группового турнира Лиги Европы-2019/20, судил полуфинальный матч юношеского чемпионата Европы-2019, отборочные игры Евро-2020. Первую встречу в премьер-лиге провел 24 марта 2012 года.

Отец — Сергей Иванов, экс-защитник и полузащитник СКА (Ростов-на-Дону), «Ростсельмаша», «Навбахора», «Лады», «Торпедо» (Таганрог), арбитр республиканский категории.

Очные встречи сине-бело-голубых и красно-белых:

26.09.2015. «Спартак» — «Зенит» — 2:2.

02.10.2016. «Зенит» — «Спартак» — 4:2.

19.07.2020. «Зенит» — «Спартак» — 2:1.

Лучший в России

Выбор у тех, кто составляет список назначений, был небольшим. Раньше, возможно, претендентами могли бы считаться Алексей Еськов, Алексей Матюнин, Владимир Москалев... А сейчас предположу, что для судейства матча в Санкт-Петербурге было всего два кандидата — Иванов и Виталий Мешков. Кто-то скажет, что можно было назначить Сергея Карасева, но это не так, потому что он только что, в предыдущем туре, обслуживал дерби «Спартак» — «Динамо».

К тому же Иванов ничем не хуже, а то и лучше своего московского коллеги, который с большим успехом работает на турнирах УЕФА и ФИФА, чем в родном чемпионате России.

На мой взгляд, сегодня именно рефери из Ростова-на-Дону возглавляет неофициальный рейтинг арбитров РПЛ. Он на пике, набрался опыта и знаний. Сергей на хорошем счету в УЕФА и в перспективе может там стать сменщиком Карасева в элитной группе.

2 октября 2016 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 4:2. Футболисты московского клуба недовольны судейством Сергея Иванова. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Пять лет назад

Каждый судья когда-то набивал шишки. Вы не найдете арбитра, избежавшего в ходе карьеры громкого скандала. Не стал исключением и Иванов.

Наверняка вы вспомните игру «Зенит» — «Спартак», состоявшуюся осенью 2016 года, когда 2 октября после победы зенитовцев со счетом 4:2 красно-белые выразили бурное недовольство судейством. Тогда в Санкт-Петербурге Иванов с подачи второго ассистента Романа Усачева допустил серьезную ошибку — не зафиксировал фол Доменико Кришито на Квинси Промесе и не показал ему вторую желтую карточку. Спартаковцы же стали говорить, что рефери весь матч помогал «Зениту».

После этого в отставку подал глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов. У него уже был конфликт с президентом РФС Виталием Мутко. И случившееся после игры в Питере только ускорило расставание. После этого Валентин Валентинович категорически не хочет возвращаться в наш футбол и работает инструктором ФИФА.

Валентина Иванова в роли руководителя департамента на три недели заменил Алексей Николаев, но уже вскоре к власти пришел Андрей Будогосский. А Сергея Иванова больше двух лет не назначали на игры с участием «Спартака», пока не улеглись страсти.

Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Июль 2020-го

А больше года назад ростовчанина назначили на кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак» (2:1). Скандала снова не удалось избежать, вот только кадровых изменений он не повлек — Виктор Кашшаи сохранил должность руководителя департамента судейства РФС.

— Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти (его можно было дать при большом желании, вот его и дали), после незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки, — так на эмоциях после поражения заявил в интервью «СЭ» владелец «Спартака» Леонид Федун.

— Так они выигрывают чемпионат и Кубок в России, только в Лиге чемпионов так вопросы не решаются, — написала в Instagram Рамина Зобнина, жена полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

— Разрыв между нами и «Спартаком» — 33 очка. Какие еще нужны аргументы? — отреагировал генеральный директор петербуржцев Александр Медведев. — Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Играть надо.

Пенальти в ворота гостей

Как это часто случается, проигравшие были недовольны всем. Обоснованно? Давайте разберем моменты матча.

На 21-й минуте Иванов ошибся, не назначив пенальти в ворота красно-белых. Судья не увидел, что Илья Гапонов в единоборстве с Сердаром Азмуном ударил соперника по ноге. Это заметили видеоассистенты Евгений Турбин и Андрей Болотенков. Они вмешались в действия судьи и предложили ему посмотреть видеозапись. Иванов очень быстро изменил свое решение и назначил 11-метровый удар.

19 июля 2020 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Падение Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Падение Соболева

Ранее в первом тайме в площади ворот «Зенита» упали Юрий Жирков и Александр Соболев. Рефери поступил правильно, не указав на 11-метровую отметку. Оба соперника вели борьбу с использованием рук, в той ситуации следовало продолжить игру.

В распоряжении «СЭ» тогда оказалась видеозапись момента с падением в площади ворот «Зенита» Жиркова и Соболева. В той ситуации у видеоассистентов не было оснований для вмешательства в действия судьи. Они действовали в строгом соответствии с ВАР-протоколом и указаниями УЕФА, которыми руководствуются европейские судьи. Это не явная и не очевидная ошибка арбитра, не назначившего пенальти.

— Я увидел фотографию в «Спорт-Экспрессе», на которой видно, что произошло. Мы должны обратиться к протоколу ВАР. На этой фотографии мы можем видеть, что Соболев тянул и толкал Жиркова, а потом последовала реакция самого Жиркова, — заявил позднее Кашшаи, прокомментировавший судейство Иванова. — С разных ракурсов надо смотреть. Мы должны понимать, когда ВАР должен вмешаться.

19 июля 2020 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Конфликт Артема Дзюбы и Александра Соболева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Неудаление спартаковца

Как стало известно «СЭ», оценку арбитру тогда снизили не только за ошибку на 21-й минуте, но и за неудаление Соболева.

— Это была хорошая работа судьи. Мне понравилось, что он строго давал желтые карточки. Однако не обошлось без ошибок. В ситуации, где была массовая конфронтация игроков, он не выполнил инструкцию УЕФА. Надо было наказывать желтыми карточками, — сказал на брифинге для СМИ Кашшаи.

Он говорил о конфронтации на 39-й минуте, которая произошла из-за конфликта между Артемом Дзюбой и Соболевым после грубого фола спартаковца на Ярославе Ракицком. Форвард гостей за это нарушение правил получил предупреждение, а за стычку с зенитовцем должен был во второй раз увидеть перед собой желтую карточку. Следовало наказать и Дзюбу. Но у него желтая карточка была бы первой.

Иванов поступил вопреки существующим инструкциям и указаниям. Он подозвал к себе обоих футболистов и ограничился устным внушением. Возможно, решил не накалять и без того напряженную обстановку.

19 июля 2020 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Сергей Иванов и Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Отмена гола

На 41-й минуте защитник гостей Самюэль Жиго забил гол, который спустя несколько минут был отменен после вмешательства видеоарбитров. ВАР Турбин и Болотенков правильно определили, что в момент передачи партнера спартаковец оказался за линией офсайда. В итоге было зафиксировано положение «вне игры», и Сергей Иванов взятие ворот не засчитал, назначив свободный удар.

19 июля 2020 года. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще одно падение Соболева

Во втором тайме был момент, когда Вильмар Барриос попал рукой в лицо или шею Соболеву. Судя по видеоповторам, у бригады арбитров были основания общими усилиями назначить пенальти. Но этого не произошло. Кашшаи судей тогда поддержал:

— И еще один эпизод, с Соболевым и Барриосом. Мы проанализировали его. Почему Соболев упал? Ясно видно, что он поскользнулся. Это было естественное падение. У него был небольшой контакт с рукой другого игрока, но он упал из-за того, что поскользнулся. С лицом у него проблем не было. По его реакции было видно, что он просто упал. Это часть футбола, такое случается.

А в телеинтервью Кашшаи еще зачем-то заговорил об отсутствии у Соболева кровотечения. Потом еще долго венгру в шутку напоминали об этом, а при анализе разных спорных моментов обязательно следили, не пошла ли кровь.

Неудаление Оздоева

На 81-й минуте судьи приняли верное решение, когда после падения Айртона в единоборстве с Йорданом Осорио, не наказали зенитовца 11-метровым ударом. На 89-й минуте Иванов правильно вынес предупреждение Магомеду Оздоеву, который угодил Айртону шипами в голеностоп. Фол случился «внизу», чрезмерной силы хавбек не применил, травму не нанес. В такой ситуации достаточно желтой карточки.

— И еще один эпизод, где произошел контакт между игроками. Борьба была в ногу и согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра. Правильное решение — не показывать красную карточку, — примерно так ответил Кашшаи на еще одну претензию, связанную с тем, что не был удален Оздоев.

Лига Европы

В чемпионате России Сергей не работал судьей с 20 сентября — после встречи «Рубин» — «Зенит» (1:3), когда у него возник второй конфликт с Леонидом Слуцким. После этого ростовчанина четыре раза назначали видеоарбитром.

А сегодня ему предстоит непростая игра в Лиге Европы — в Стамбуле между «Фенербахче» и «Антверпеном». Ее он будет судить вместе с Романом Усачевым, Валерием Данченко, Владимиром Москалевым, Алексеем Луневым и Кириллом Левниковым.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состав бригады поменяется: ассистенты — Владислав Назаров и Максим Ковалев, резервный — Евгений Кукуляк, видеоассистенты — Алексей Сухой и Усачев.