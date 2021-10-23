Домашний снайпер: сколько Дзюба забьет «Спартаку» после провала в ЛЧ?
22-25 октября состоятся матчи 12-го тура РПЛ. Главная вывеска — битва «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге, которая пройдет в воскресенье, 24 октября. «СЭ» подготовил прогноз на эту игру. Поставить на дерби двух столиц или любой другой матч тура можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 1500 рублей в мобильном приложении.
Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Старт трансляции из Санкт-Петербурга — в 18.30, матча — в 19.00.
Кроме того, в субботу на «Матч ТВ» в прямом эфире можно будет увидеть матч ЦСКА — «Крылья Советов» (18.55), а в воскресенье в 13.55 начнется трансляция игры «Уфа» — «Рубин».
Disappointed to lose tonight but Leicester are a very good side and we will learn from the defeat. We'll be back stronger ?? #europaleague #spartak pic.twitter.com/VWXessMmIY— Victor Moses (@VictorMoses) October 20, 2021
«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 24 октября
Оба соперника сейчас не в лучшей форме. «Зенит» трижды проиграл в последних матчах — «Сочи», «Арсеналу» и «Ювентусу». Красно-белые нестабильны: на международный перерыв три недели назад «Спартак» ушел с тремя победами подряд, но в последнюю неделю с трудом вырвал ничью у «Динамо» и упустил преимущество в два мяча над «Лестером».
Сложно найти логику в результатах «Спартака» в последнее время. Команда даже в соседних отрезках одного матча может выглядеть по-разному: одну десятиминутку «Спартак» проводит шикарно, а следом играет катастрофически.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом матча «Зенит» — коэффициент на его победу равен 1.53, на «Спартак» — 5.70, на ничью — 4.80.
Делать ставку на успех «Зенита» тоже опасно, потому что команда уступила в трех матчах подряд.
Лучше обратить внимание на статистику игроков. Артем Дзюба забил «Спартаку» уже шесть мячей, в том числе в обеих домашних встречах с ним в 2020 году (в РПЛ и кубковом полуфинале). Игра с «Ювентусом» у Дзюбы не получилась, но в текущем чемпионате у форварда отличная серия — он забивал в каждом из четырех предыдущих матчей. Настрой у Дзюбы на «Спартак» всегда максимальный, поэтому имеет смысл поставить на его гол в любое время матча.
Прогноз «СЭ»: Тотал голов Дзюбы больше 0.5 с высоким коэффициентом 2.30.
Считаете аналогично или хотите сделать другую ставку? Получите до 1500 рублей просто за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ!
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю