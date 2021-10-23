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Прогнозы на спорт

Домашний снайпер: сколько Дзюба забьет «Спартаку» после провала в ЛЧ?

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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23 октября, 23:00
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
У форварда 5 голов в РПЛ и 0 в Лиге чемпионов.
Зенит — Спартак

22-25 октября состоятся матчи 12-го тура РПЛ. Главная вывеска — битва «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге, которая пройдет в воскресенье, 24 октября. «СЭ» подготовил прогноз на эту игру. Поставить на дерби двух столиц или любой другой матч тура можно с приветственным бонусом от БЕТСИТИ до 1500 рублей в мобильном приложении.

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Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Старт трансляции из Санкт-Петербурга — в 18.30, матча — в 19.00.

Кроме того, в субботу на «Матч ТВ» в прямом эфире можно будет увидеть матч ЦСКА — «Крылья Советов» (18.55), а в воскресенье в 13.55 начнется трансляция игры «Уфа» — «Рубин».

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«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 24 октября

Оба соперника сейчас не в лучшей форме. «Зенит» трижды проиграл в последних матчах — «Сочи», «Арсеналу» и «Ювентусу». Красно-белые нестабильны: на международный перерыв три недели назад «Спартак» ушел с тремя победами подряд, но в последнюю неделю с трудом вырвал ничью у «Динамо» и упустил преимущество в два мяча над «Лестером».

Сложно найти логику в результатах «Спартака» в последнее время. Команда даже в соседних отрезках одного матча может выглядеть по-разному: одну десятиминутку «Спартак» проводит шикарно, а следом играет катастрофически.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом матча «Зенит» — коэффициент на его победу равен 1.53, на «Спартак» — 5.70, на ничью — 4.80.

Делать ставку на успех «Зенита» тоже опасно, потому что команда уступила в трех матчах подряд.

Лучше обратить внимание на статистику игроков. Артем Дзюба забил «Спартаку» уже шесть мячей, в том числе в обеих домашних встречах с ним в 2020 году (в РПЛ и кубковом полуфинале). Игра с «Ювентусом» у Дзюбы не получилась, но в текущем чемпионате у форварда отличная серия — он забивал в каждом из четырех предыдущих матчей. Настрой у Дзюбы на «Спартак» всегда максимальный, поэтому имеет смысл поставить на его гол в любое время матча.

Прогноз «СЭ»: Тотал голов Дзюбы больше 0.5 с высоким коэффициентом 2.30.

Считаете аналогично или хотите сделать другую ставку? Получите до 1500 рублей просто за регистрацию в мобильном приложении БЕТСИТИ!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры